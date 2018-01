Les 3 claus del Betis-Barça

Anul·lar el rival

Elogis aquí i elogis allà. El Barça i el Betis s’havien repartit floretes sobre l’estil de joc en la prèvia. Traduït en tàctica, al Villamarín es va veure un partit estratègic al primer temps, plagat de proteccions. La sortida de pilota del Barça estava ben tapada pel conjunt andalús, que va plantejar una pressió home a home que Ter Stegen va mirar de desencallar amb petites dosis de conducció per dividr la passada i alliberar un company.

540x306 Pressió del Betis, home a home, que demana conducció de Ter Stegen Pressió del Betis, home a home, que demana conducció de Ter Stegen

La conseqüència col·lectiva, però, va ser un joc poc fluïd al primer temps.

Javi García i les vigilàncies a Messi

Els entrebancs en la sortida de pilota van embrutar el joc, que anava una mica a cops. Però a camp propi, el Betis va matisar el seu pla defensiu per protegir-se de l’atac blaugrana. El migcentre Javi García s’encaixava en línia de centrals, pendent de Suárez i Messi, per evitar que els moviments de profunditat del Barça afectessin a la solidesa de l’equip andalús.

540x306 Javi García s'incrusta en la línia defensiva, com a tercer central Javi García s'incrusta en la línia defensiva, com a tercer central

Era gairebé una defensa de cinc, que el Barça va intentar atacar de manera precipitada al primer temps.

540x306 El Barça es precipita en les ruptures i perd opcions per conservar el domini El Barça es precipita en les ruptures i perd opcions per conservar el domini

A la represa, va funcionar millor.

Recuperar a tres quarts de camp

Un altre cop, els matisos estructurals al descans van donar més presència al Barça a camp contrari. L’equip blaugrana va canviar el que al primer temps era precipitació en el desmarcatge en ruptura, per una posició alta d’inici, amb André Gomes i Suárez profunds, però va garantir recolzaments per consolidar els atacs i madurar la jugada.

540x306 André Gomes i Suárez estiren línia defensiva del Betis i l'equip envolta millor a Messi, desenganxat a tres quarts André Gomes i Suárez estiren línia defensiva del Betis i l'equip envolta millor a Messi, desenganxat a tres quarts

Com que res acabava tan de pressa, l'equip va trobar Messi per atacar l'última línia. La via més directa van ser les recuperacions a tres quarts de camp, on el Betis va estar tou.