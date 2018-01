Les 3 claus del Celta-Barça de Copa

Un desajust en la pressió

Sense Messi i sense Suárez, Valverde va apostar per un onze amb Arnáiz a dalt en punta i una mena de 4-3-3 amb Denis i Aleix als extrems. Per iniciar la pressió en la sortida de pilota del Celta, era André Gomes qui saltava a fer de segon davanter per configurar el 4-4-2 sobre el que el Barça se sent còmode per defensar. El problema era que, com que sortia de zona l’interior esquerre, s’obria un forat al costat exterior de Busquets que el Celta va saber aprofitar al primer temps.

540x293 André Gomes va a dalt a la pressió i Busquets queda desbordat amb Wass i Aspas André Gomes va a dalt a la pressió i Busquets queda desbordat amb Wass i Aspas

Denis, ànima lliure

Valverde pretenia donar molta responsabilitat ofensiva a Denis Suárez, que arrencava des de l’extrem esquerre però que, en molts trams, va trepitjar zones interiors pel costat contrari. Amb Aleix Vidal més obert a la dreta i buscant profunditat, era el gallec qui buscava sumar efectius al voltant de la pilota, per fer de migcampista extra. André va compensar els seus viatges cap a dins. Entre els dos van traçar la jugada del 0-1, amb una temporització excel·lent de Denis i una gran gestió del 2 contra 1 del portuguès per buscar centrada.

540x306 Denis, teòric extrem esquerre, participa a la banda dreta Denis, teòric extrem esquerre, participa a la banda dreta

Evitar el joc entre línies

Després del descans el Barça va apujar una mica la pressió per canviar la dinàmica del primer temps, en què permetia al Celta sortir pel central dret per provocar-li alguna pèrdua. En canvi, André Gomes va enganxar-se més a Sergi Gómez i l’equip gallec va haver de jugar més en llarg. Ofensivament, a més, el Barça va destriar millor les transicions i va pausar els atacs organitzats, per reagrupar-se millor i patir menys en l’espai entre línies, on Aspas estava fent mal.