Les 3 claus del clàssic

Cada cop són més difícils d'anticipar els Madrid-Barça. La dualitat ferotge de l'última dècada ha exigit tant als dos clubs que els ha obligat a revisar-se amb lupa fins a trobar l'antídot ideal per frenar l'etern rival. El conjunt blanc ha enriquit els seus mecanismes de domini per no limitar-se a ser només un equip de contraatac, ferit per anys de no tenir ni el 30% de possessió en els clàssics. I al bàndol blaugrana s'ha intentat preparar l'estructura per a partits de cops, ara que la lluita per la pilota com a molt podrà rondar el 60%. Les claus del clàssic per al Barça ja fa temps que no són, només, trobar un bon ritme de circulació i vigilar els contraatacs madridistes.

Imposar-se al mig del camp

Tot i que els clàssics s'han anat omplint de nous matisos els últims anys, per la influència d'homes tècnics com Isco o Marco Asensio en les triangulacions blanques, o la que ara pot tenir una peça com Paulinho, la primera batalla se seguirà jugant al mig del camp. El 4-4-2 en rombe que pugui plantejar Valverde hauria de teixir un engranatge potent per dominar el partit sense perdre l'equilibri, un cop el Barça superi l'assumida pressió alta que farà el Madrid. Al Camp Nou, a l'anada, els blancs van convidar els blaugranes a pujar per fora, pensant en ferir-lo després al contraatac. Ara el Barça gestiona millor aquests riscos, amb Busquets millor envoltat, però també el Madrid arriba en el millor moment de l'any, amb Cristiano pletòric altre cop.

540x306 Jugadors lliures des del posicionament Jugadors lliures des del posicionament

540x306 El 4-4-2 amb Paulinho concentra gent al carril central i acosta Messi a Busquets El 4-4-2 amb Paulinho concentra gent al carril central i acosta Messi a Busquets

El desafiament dels laterals

Lligat al punt anterior, la lluita paral·lela es jugarà als carrils exteriors. L'atac del Madrid necessita les pujades de Marcelo i Carvajal, essencials per donar sentit al poder blanc a l'àrea, amb centrades i xuts llunyans. I el Barça no s'imagina un partit sense influència de Jordi Alba a línia de fons, i no pot permetre's un partit poruc de qui hi hagi al lateral dret, sigui Semedo o Sergi Roberto. A València o el Wanda, el Barça va patir amb les incorporacions de Gayà o Filipe Luis, però també va desencallar-se a partir dels seus homes de banda. És qüestió de qui pot amb qui, de si s'ataca o defensa més o menys.

540x228 Marcelo està tornant a guanyar influència en l'atac blanc Marcelo està tornant a guanyar influència en l'atac blanc

540x232 Alcácer atrau el lateral del Vila-real i se li allibera el carril a Jordi Alba Alcácer atrau el lateral del Vila-real i se li allibera el carril a Jordi Alba

Marcatge a Messi

Quan el Madrid ha tractat Messi amb prudència, ha tret millor rendiment que quan ha jugat de tu a tu contra l'estrella argentina. A l'anada de la Supercopa, Zidane va posar Kovacic damunt de Messi, i el croat el va perseguir per tot arreu. Això permetia Casemiro equilibrar amb cobertures generals. Però també el brasiler ha assumit el rol persecutor altres vegades, i podria fer-ho altre cop dissabte. Com a Girona amb Maffeo, el repte blaugrana serà trobar la manera de treure profit col·lectiu d'aquest duel individual tan clar.