Les 3 claus del Barça-Llevant

El Barça suma la victòria davant del Llevant (2-1), gràcies a dos gols d'Ansu Fati. El conjunt granota retalla diferències al final, però ja sense marge d'esgarrapar un empat.

Activant el botó Messi

Consolidada la idea d'acumular tocs i efectius a la base per iniciar el joc de manera ordenada, el Barça va mostrar una cara més vertical per batre el Llevant. És com si la proposta de Setién hagués entrat en la segona fase i tingués una mirada més directa. Va atraure la pressió granota amb la participació centrada de Busquets i les recepcions estratègiques de Rakitic i De Jong.

Rakitic ve a rebre, atrau el seu marcador i obre un espai ideal per a Griezmann i Messi

Busquets rep entre els davanters del Llevant i accelera l'atac

La intenció era fer saltar els pivots visitants i obrir un forat a la zona de la mitja punta, on s'esperava que Messi rebés per desbocar l'atac.

Messi rep amb avantatge per activar tres companys per davant seu

En aquesta idea d'oferir opcions per davant a l'argentí, la profunditat de Semedo, amo i senyor de la banda dreta, ha sigut decisiva.

Semedo guanya presència pel carril dret

Les transicions del Llevant

El Barça dominava el primer terç i seleccionava amb encert les accions per accelerar i trepitjar l'àrea del Llevant. L'encert d'Ansu va aclarir el panorama. El marcador dibuixava un 2-0 còmode però el partit amagava algunes alarmes quan el conjunt valencià sortia en transició. Campaña i Melero eren una amenaça pel carril central quan trobaven espai per conduir.

Melero avança sol en conducció, amb els puntes del Llevant obrint la defensa

A dalt, oberts, Roger i Morales exigien una carrera enrere als centrals. El Barça no trobava la recuperació a camp contrari i tampoc una via per frenar les contres.

Ter Stegen i la inèrcia de despenjar-se

El primer temps tenia un punt d'enganyós. S'havia vist un Barça actiu en atac, amb ganes d'aprofitar els espais que li deixaven, però no tenia el partit sota control. El Barça no podia ajuntar-se a camp contrari i s'esquerdava, incapaç de censurar-li a Messi les curses endavant. La inèrcia es va exagerar a la represa, amb un Llevant anant a més, i només els guants de Ter Stegen van posposar el 2-1. Setién va haver de recompensar l'equip, amb Sergi Roberto, Arthur i Riqui Puig, i va acabar deixant Messi sol a dalt, despenjat.