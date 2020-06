Les 3 claus del Mallorca-Barça

En el retorn del futbol després de l'aturada pel coronavirus, victòria molt còmoda del Barça al Visit Mallorca Estadi, per 0-4 gràcies als gols d'Arturo Vidal, Braithwaite, Jordi Alba i Leo Messi.

Espais per encarar a porteria

La fotografia inicial era clara: les intencions defensives del Mallorca eren lleugerament contemplatives, amb un 4-4-2 pendent de bloquejar l'accés a Busquets i amb la missió de densificar l'espai entre la línia defensiva i la dels migcampistes.

651x366 El Mallorca situa el seu bloc defensiu amb la defensa molt avançada El Mallorca situa el seu bloc defensiu amb la defensa molt avançada

Però en la primera acció, un desmarcatge de Braithwaite va esquerdar el pla i va complicar l'escenari. El Barça va forçar aquesta fisura balear, que li oferia atacs per atacar, reiniciant les possessions amb els centrals per convidar el Mallorca a exposar-se. Va encarrilar el matx.

651x366 Jordi Alba es queda la pilota i anima l'equip a reposicionar-se (i al Mallorca a sortir i obrir espais) Jordi Alba es queda la pilota i anima l'equip a reposicionar-se (i al Mallorca a sortir i obrir espais)

Fer saltar un pivot i obrir un forat

L'espai a l'esquena de la defensa del Mallorca era un punt d'oxigen per a l'atac del Barça, tot i que tampoc s'hi van abocar els blaugranes a les ruptures. L'equip trobava un context molt còmode per dins, on els locals es mostraven tous, massa passius. De Jong i Arturo Vidal s'oferien per rebre al peu i feien saltar Pedraza i Salva Sevilla, que deixaven un forat a l'espai central que era una oportunitat per a altres atacants. El primer quart d'hora de joc blaugrana va ser dinàmic, va ser encertat i va ser molt plàcid.

651x366 De Jong baixa a rebre, fa saltar Salva Sevilla i obre un espai interior De Jong baixa a rebre, fa saltar Salva Sevilla i obre un espai interior

Xip defensiu però vida a Kubo

Amb el partit encarrilat, es va veure un Barça relaxat i tranquil. Potser massa. Take Kubo va fer-se un lloc en aquest context de permissivitat i dels seus eslàloms i de la seva verticalitat van néixer bones ocasions del Mallorca.

651x366 Take Kubo va empényer el Mallorca a generar ocasions al cor del primer temps Take Kubo va empényer el Mallorca a generar ocasions al cor del primer temps

651x366 Reacció agressiva de cinc blaugranes en la transició defensiva Reacció agressiva de cinc blaugranes en la transició defensiva

Els balears, que al principi s'ofegaven per la pressió post pèrdua dels blaugranes, van començar a superar la teranyina en transició i van rondar l'àrea de Ter Stegen. Però el Barça, sentint-se molt superior, va anar activant-se a ratxes per liquidar el partit amb marge per repartir minuts.