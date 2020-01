Les 3 claus de l'Espanyol-Barça

El derbi a l'RCDE Stadium es resol amb repartiment de punts i empat a dos gols. David López obre la llauna i, malgrat que el Barça remunta a la segona meitat amb els gols de Suárez i d'Arturo Vidal, acaba pagant cara l'expulsió de Frenkie De Jong.

Encallats en el pla d'Abelardo

Sense saber ben bé com, al Barça se li va complicar el derbi per culpa d'un gol a pilota aturada de David López. L'estratègia era la principal amenaça ofensiva d'un Espanyol que va apostar-ho tot al replegament i a l'ordre d'un 4-4-2 disciplinat i espès.

651x366 Gol a pilota aturada de David López Gol a pilota aturada de David López

Melendo i Víctor Gómez tancaven files per fora perquè la possessió blaugrana trobés poca profunditat. Als blaugranes els faltava ritme de joc i mobilitat. Griezmann va intentar aparèixer en espais interiors i Sergi Roberto trencava per la dreta. Res feria prou l'Espanyol.

651x366 Griezmann s'acosta al sector dret per participar Griezmann s'acosta al sector dret per participar

651x366 Sergi Roberto tira la ruptura en una situació de canvi d'orientació de De Jong Sergi Roberto tira la ruptura en una situació de canvi d'orientació de De Jong

Esperant el moment obert

En l'atac organitzat el Barça pràcticament no inquietava. Sense espais estava incòmode i l'Espanyol no li permetia cap més context perquè situava el seu bloc defensiu molt dens i molt baix. Ni tan sols quan va pressionar l'inici de joc de Neto va esquerdar-se.

651x366 L'Espanyol pressiona la sortida de Neto L'Espanyol pressiona la sortida de Neto

En part, perquè el Barça no va trobar una seqüència de passades prou rica com per poder implicar els migcampistes en l'últim terç ofensiu. El millor moment ofensiu del Barça va venir en dues transicions aïllades que van activar Messi en situacions a camp obert.

651x366 Transició de quatre contra tres Transició de quatre contra tres

La solució d'Arturo Vidal

El derbi li demanava un extra al Barça i Valverde va fer entrar Vidal per Rakitic. La sortida de joc podia resoldre's amb dues peces a la base, i Busquets i De Jong havien de permetre que els centrals connectessin amb els laterals de manera controlada. Des d'allà, el Barça podia carregar l'àrea i aquí és on la presència del xilè donava un plus a l'equip. Vidal va generar problemes als centrals, afegint-se com una amenaça sense marcatge. La remuntada es va frustrar per culpa de l'expulsió de De Jong a falta d'un quart d'hora.

651x366 Busquets se situa a la base per activar Jordi Alba via Lenglet Busquets se situa a la base per activar Jordi Alba via Lenglet