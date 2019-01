Les 3 claus del Getafe-Barça

Amb patiment al segon temps però gràcies a 20 minuts molt efectius, el Barça resol la visita a Getafe amb un 1-2 que el catapulta al lideratge.

Un pla contra Dembélé i Alba

Les primeres accions al Coliseum van ensenyar la pensada de Bordalás per tapar la principal via d’atac del Barça. Va preferir que a la banda dreta no es creuessin Foulquier i Damián Suárez per repartir-se els marcatges de Dembélé i Alba, i va emparellar l'extrem amb l'extrem i el lateral amb el lateral. Pretenia evitar l'entrada per sorpresa d'Alba i que Damián no hagués de desfer la línia per perseguir el francès quan rebia a l'interior.

540x306 Foulquier s'emparella amb Dembélé i Alba és vigilat pel lateral Foulquier s'emparella amb Dembélé i Alba és vigilat pel lateral

Però la sincronia dels dos, quan Messi va activar-se dins, va desajustar el pla.

540x306 Foulquier i Damián pateixen amb la mobilitat de Dembélé i Alba Foulquier i Damián pateixen amb la mobilitat de Dembélé i Alba

Arthur, única base

El Barça, amb Rakitic entre Piqué i Lenglet per l'absència de Busquets, va buscar un tres contra dos a la base que atraiés la pressió del Getafe. El següent esglaó creatiu va recaure en Arthur, a qui se li va donar el comandament del joc al cercle central.

540x306 Arthur, sol, en un posicionament col·lectiu en 3-1-6 Arthur, sol, en un posicionament col·lectiu en 3-1-6

El brasiler amagava la pilota, es regirava i esperava, fins que Dembélé o Messi li apareixien per dins. La passada des de Rakitic també l'habilitava com a tercer home.

540x306 Dembélé apareix dins i Arthur prepara la descàrrega per rebre de cara Dembélé apareix dins i Arthur prepara la descàrrega per rebre de cara

540x306 Arthur rep de cara de Dembélé Arthur rep de cara de Dembélé

Un cop entregada la passada, el Barça consolidava la pujada dels altres sis elements que s'instal·laven al terç del Getafe. Entre els minuts 20 i 40, va funcionar.

El valor emocional d’un gol

L'èxit del triomf va ser l'impacte emocional que va tenir el 0-1. Des de l'avantatge, el Barça va rutllar. El Getafe, que fins llavors havia estat còmode amb el funcionament del matx, va començar a desconfiar del seu esquema defensiu i va cedir ocasions. El Barça, lúcid des de Messi, Dembélé i Alba, va fer un 0-2 que potser el va relaxar. Abans del descans va permetre un gol ( repetint els pecats que semblaven oblidats a final d'any) que, a la represa, va reanimar el Getafe.

540x306 Centrada còmode d'Antunes i dos contra un al segon pal Centrada còmode d'Antunes i dos contra un al segon pal

El segon temps arrenca amb descontrol i no és fins al minut 75 que s'adorm i s'assegura el triomf.