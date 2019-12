Les 3 claus de l'Inter-Barça

Un Barça plagat de suplents s'endú la victòria del Meazza contra l'Inter, que s'hi jugava la classificació. Els gols de Carles Pérez i Ansu envien els tres punts a Barcelona.

Una cadena de petites coses positives

El partit d’ahir semblava un examen per a alguns jugadors del Barça. La decisió de Valverde d’imitar l’esquema dels italians pretenia facilitar l’encaix de les peces disponibles, tot i que afegia dificultats d’adaptació.

651x366 Esquema retocat, amb tres centrals i doble punta Esquema retocat, amb tres centrals i doble punta

Amb tot, però, el pas dels minuts va anar deixant coses positives a destacar: la concentració de Todibo en els duels i l’atreviment per sortir en conducció, la mirada vertical d’Aleñà per portar la pilota a l’últim terç i la mobilitat de Carles Pérez. Les tres bones intencions van confluir en el 0-1.

651x288 Todibo connecta amb Wagué i dóna recolzament per continuar Todibo connecta amb Wagué i dóna recolzament per continuar

651x366 Todibo avança en conducció i supera la pressió de l'Inter Todibo avança en conducció i supera la pressió de l'Inter

651x366 Carles Pérez fa una diagonal per desmarcar-se i entrar a l'àrea Carles Pérez fa una diagonal per desmarcar-se i entrar a l'àrea

Els excessos d’Arturo i els mínims d’Umtiti

Defensivament, el Barça intentava pressionar l’inici de l’Inter, que temporitzava les primeres circulacions per atraure els salts blaugranes. Sempre hi trobava una esquerda, la que generava l’excés d’ímpetu d’Arturo Vidal, que anava a tot. El xilè només entén l’idioma de les ajudes, dels dos contra un. L’energia que altres dies revitalitza, ahir era una coixera col·lectiva.

651x366 Arturo Vidal salta a pressionar i abandona la "seva" zona Arturo Vidal salta a pressionar i abandona la "seva" zona

651x366 Arturo Vidal ofereix un dos contra un innecessari i habilita una passada a l'Inter Arturo Vidal ofereix un dos contra un innecessari i habilita una passada a l'Inter

L’altre punt d’incomoditat de l’equip venia en la debilitat en el cos a cos d’Umtiti, que va estar inestable a l’eix de la defensa de tres.

651x366 Umtiti fa cobertura per darrere a Todibo i ni ell ni Lenglet bloquegen la descàrrega de Lautaro a Lukaku Umtiti fa cobertura per darrere a Todibo i ni ell ni Lenglet bloquegen la descàrrega de Lautaro a Lukaku

Rodatge per als habituals

Abans del partit va generar polèmica la desconvocatòria de Riqui Puig. Però Valverde va preferir que el partit li permetés provar els jugadors que han de ser útils si hi ha contratemps durant el curs, abans que donar entrada als que no li entren als plans. A la segona meitat, de fet, el tècnic va reservar Rakitic i Griezmann, i va donar mitja hora a De Jong i Suárez. Competir és el millor entrenament perquè els futbolistes no perdin ritme. La cirereta dels canvis va ser Ansu, que va fer història amb el gol de la victòria.