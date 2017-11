Les 3 claus del Leganés-Barça

L'esperit inquiet d'Alcácer

Tot i que el plantejament defensiu del Leganés feia pensar en la necessitat de buscar especialistes per obrir el camp i atacar en pocs metres, Valverde va apostar pel mateix esquema que contra el Sevilla. Va donar protagonisme a Alcácer, que va buscar-se la vida amb moviments habitualment incòmodes per al Barça. Molta gent per dins i pocs espais per progressar. El Barça va buscar accions de joc directe, desmarcatges a l'esquena per esquerdar la defensa local i generar forats. Va ser lleig però va ser efectiu.

540x306 Alcácer busca generar espais amb un desmarcatge a l'espai Alcácer busca generar espais amb un desmarcatge a l'espai

Messi i la trampa del carril central

El peatge va ser una baixa participació de Leo Messi, que havia de buscar pilotes en zones allunyades d'on acostuma a ser més decisiu. L'excés de peces blaugranes al carril central tampoc ajudava a aclarir el panorama d'intervenció de l'argentí. Semblava que al Leganés ja li anava bé l'escenari, perquè provocava pèrdues de pilota que afavorien la sortida al contraatac, amb la velocitat de Szymanovski i Amrabat. Era un dels perills dels madrilenys però el Barça ha sabut encaixar els cops i sobreviure'n bé.

540x306 Excés de peces en el mateix eix al carril central Excés de peces en el mateix eix al carril central

540x306 Pèrdues de pilota en zones interiors i contraatac del Leganés Pèrdues de pilota en zones interiors i contraatac del Leganés

Afegir un extra pels duels directes

Si no n'hi havia prou amb l'avantatge físic que estava demostrant Amrabat en les recepcions d'esquena contra Piqué, Garitano va afegir un segon element per inquietar els centrals blaugranes, amb l'entrada de Beauvue per Eraso. El moviment del tècnic del Leganés va animar el joc directe dels madrilenys, conscient que el Barça estava patint en el cos a cos. El panorama va trencar el partit i va deixar un últim tram d'ocasions obertes, de carreres amunt i avall que afavoria l'últim impuls golejador de Suárez o Paulinho.

540x306 Joc directe del Leganés, amb un dos per dos dels centrals Joc directe del Leganés, amb un dos per dos dels centrals