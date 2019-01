Les 3 claus del Llevant-Barça de Copa

El Barça, amb un gol de penal de Coutinho, maquilla un mal partit al Ciutat de València, on l'equip perd per 2-1 davant del Llevant.

Repetir l'esquema de Lliga

Les circumstàncies van fer que Valverde regirés l'esquema en el duel de Lliga. El 0-5 va convèncer prou com perquè en l'anada de Copa, el tècnic repetís el pla. Era la manera com pretenia resoldre la pressió del Llevant i va ubicar Busquets per ser el tercer central de l'equació en sortida.

540x248 Busquets, ficat entre centrals i estructura 3-5-2 / 5-3-2 Busquets, ficat entre centrals i estructura 3-5-2 / 5-3-2

La idea, a més, donava el rol de constructors a Arturo Vidal i Aleñà, que havien de connectar amb Coutinho a la zona de mitja punta. Per fora ampliaven els laterals, i en punta estiraven Malcom i Dembélé. Però el pla no va rutllar.

Diferents espais per atacar

Animat per l'1-0 matiner i perquè percebia la incomoditat del Barça, el Llevant va aconseguir que l'inici es jugués a camp culer.

540x267 El Llevant aconsegueix enfonsar el Barça al seu camp El Llevant aconsegueix enfonsar el Barça al seu camp

El Barça no trobava sortides netes, encallat amb Busquets entre centrals i amb Coutinho gairebé inaccessible, i l'única via d'oxigen van ser un parell d'acceleracions de Malcom i Dembélé a camp obert.

540x263 Malcom i Dembélé trenquen a l'espai i troben situacions clares d'atac Malcom i Dembélé trenquen a l'espai i troben situacions clares d'atac

540x306 Dembélé troba espais per un atac clar Dembélé troba espais per un atac clar

Paco López, però, va preferir frenar aquesta inèrcia i va abaixar el bloc. La segona meitat va jugar-se en una realitat diferent i sense espais per a les explosions de potència dels de dalt.

540x306 El Barça acumula efectius a camp contrari al final del matx El Barça acumula efectius a camp contrari al final del matx

Mal esglaonats i lluny

El Barça en cap moment es va trobar còmode i les substitucions van fer poc més que tapar els forats. Ofensivament, l'equip seguia sense trobar prou esglaons per combinar amb seguretat i repetia pèrdues delicades per dins.

540x306 El Llevant ofega la recepció interior de Coutinho (pèrdua del 2-0) El Llevant ofega la recepció interior de Coutinho (pèrdua del 2-0)

540x311 Poques opcions de passada per al posseïdor Poques opcions de passada per al posseïdor

A qui tenia pilota li faltava un company proper per combinar i avançar, i la necessitat de guanyar profunditat per distanciar la pressió granota, no feia més que estirar les línies. Només la nova realitat del final va ajuntar el Barça, però l'embús per dins no es va resoldre fins a l'entrada de Denis.