Les 3 claus del Màlaga-Barça

Victòria còmoda del Barça a Màlaga (0-2), on l'equip entra amb bon to i supera amb nota l'absència de Messi i Iniesta.

Tres peces per suplir Messi

Des del matí, s'havia assumit que Messi no viatjaria a Màlaga, com tampoc Iniesta per lesió. El context va deixar en mans d'altres la creativitat ofensiva. Paulinho va arrencar com a interior i, tot i que en les primeres accions va recollir pilotes a la base, va jugar un paper clau per ocupar els espais profunds que generava Suárez.

540x276 Paulinho comença rebent pilotes a la base, com a interior esquerre Paulinho comença rebent pilotes a la base, com a interior esquerre

540x306 Paulinho va en profunditat a ocupar l'espai que genera Suárez, que va a rebre Paulinho va en profunditat a ocupar l'espai que genera Suárez, que va a rebre

Perquè l'uruguaià va fer-se seu el buit de Messi i va anar trobant recepcions a tres quarts, on també va destacar Dembélé, per atacar l'última línia rival. Coutinho va estar més discret.

540x306 Dembélé rep a tres quarts i arrenca en conducció per atacar l'última línia malaguenya Dembélé rep a tres quarts i arrenca en conducció per atacar l'última línia malaguenya

Recuperar la consistència

El Barça no va deixar que el partit es compliqués, concentrat per una alineació gens especuladora. Gols matiners, una expulsió i partit encarat a la mitja hora. El perill, però, va venir en alguns trams de descontrol, perquè el Barça trobava tanta facilitat per avançar, que s'ho jugava tot endavant. Alguna pèrdua sensible va deixar En-Nesyri amb opcions de contraatac. Busquets i Rakitic van fer quilòmetres per protegir els centrals.

540x306 En-Nesyri es cola en l'estructura de vigilàncies defensives del Barça En-Nesyri es cola en l'estructura de vigilàncies defensives del Barça

Valverde va haver de frenar impulsos a la represa per estalviar-se ensurts.

540x306 El Barça no permet al Màlaga creuar a camp contrari al segon temps El Barça no permet al Màlaga creuar a camp contrari al segon temps

Algunes proves finals

El segon temps va tenir poca història. El Barça va abaixar el ritme per evitar un joc de transicions que hauria pogut donar vida al Màlaga, que jugava amb un home menys, i va deixar avançar els minuts buscant el mínim desgast possible. Un rondo tranquil. Valverde va regalar descans als laterals, peces insubstituïbles ara, i va testar com funcionaria a la dreta André Gomes. Va reservar Dembélé (serà titular dimecres?) i va donar rodatge al triangle interior amb Paulinho (repetirà davant del Chelsea?). Pistes. O no.