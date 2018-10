Les 3 claus del Tottenham-Barça

El Barça ha aconseguit la segona victòria a la Champions, en guanyar per 2-4 al Tottenham a Wembley.

Tres tocadors alineats

Valverde va alinear tres tocadors i els va situar, precisament, alineats al mig. Arthur va ser la novetat a l'onze en el lloc de Dembélé i el brasiler es va ajuntar a Busquets i Rakitic per construir un Barça estable i dominador. L'equip no va poder evitar algunes estones de nervis, però en general, es va veure un Barça amb capacitat per desplegar les peces a camp contrari.

540x306 Arthur, Busquets i Rakitic, en línia Arthur, Busquets i Rakitic, en línia

Jordi Alba i Semedo van créixer a partir de les triangulacions interiors, que trobaven en Coutinho i Messi els punts de pas essencials per atacar.

540x306 Messi i Coutinho, prop als migcampistes i preparats per rebre per atacar Messi i Coutinho, prop als migcampistes i preparats per rebre per atacar

Conscienciar-se per a l'esforç defensiu

En la primera acció, carrera d'Alba i gol de Coutinho. En la següent, Messi salta sobre Davies per robar-li la pilota. En la següent, ell mateix va contra Trippier a l'altra banda. L'entrada al partit del Barça va ser trepidant, ferotge. Va estar molt actiu en la fase defensiva.

540x306 Coutinho, Arthur i Suárez (més Alba i, més lluny, Busquets) s'acosten a zona de pilota per pressionar Coutinho, Arthur i Suárez (més Alba i, més lluny, Busquets) s'acosten a zona de pilota per pressionar

Com que va poder atacar amb efectius, va poder pressionar sobre la pèrdua amb altes dosi d'encert i eliminar la capacitat de transició del Tottenham. Quan els anglesos van allargar l'atac, l'equip va assumir el paper i va resistir amb concentració.

Dominar les dinàmiques

L'equip venia de tres partits irregulars. La dinàmica bona se li havia consumit en una expulsió, en 68 segons o en una acció de desconcentració, i al Barça li havia tocat jugar contracorrent. Però ahir a Wembley, l'equip va donar continuïtat als bons minuts inicials, va fer-se fort en la fase de reacció del Tottenham i va saber obrir forat. Va anar sempre per davant en el marcador. Quan els anglesos van arriscar, el Barça va trobar recursos per no trontollar i seguir amenaçant. Messi, desbocat amb espais, va ser clau.