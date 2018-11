Un constructor demanda Messi per incompliment de contracte

Leo Messi estava citat com a demandat per un judici pel jutjat de primera instància número 1 de Girona com a conseqüència d'una demanda de procediment ordinari per incompliment de contracte. El jugador no s'ha presentat a les 10 hores i el judici ha quedat suspès durant dues hores, les corresponents a l'aturada parcial convocada per part dels lletrats de l'administració de justícia a la qual s'ha acollit la lletrada del jutjat que porta el cas.

El judici s'ha reprès les 12.15 hores amb la declaració d'un testimoni. Dos testimonis més declararan per videoconferència a les 15 hores.

El judici, tal com explica la Cadena SER, respon a ladenúncia d'un constructor que reclama diners a la família Messi. Aquest empresari els acusa d'haver incomplert un contracte. Segons la seva versió, el constructor s'avenia a fer un contracte al pare de Messi per tal que pogués regularitzar la seva situació a Espanya, i a canvi, si Leo Messi arribava al primer equip del Barça, el constructor rebia un percentatge dels seus guanys. Aquest contracte té data del 10 d'octubre del 2004 i preveu unes altíssimes compensacions econòmiques esglaonades entre l'1% i el 3% dels guanys fins a la 2019-20.