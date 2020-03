"Des del primer minut els jugadors van demostrar predisposició a la rebaixa", assegura Bartomeu

Josep Maria Bartomeu, president del Barça, ha parlat sobre la rebaixa salarial que han acceptat els jugadors del club en tres entrevistes que es publiquen aquest dimarts als tres diaris esportius catalans: Sport, Mundo Deportivo i L'Esportiu. Bartomeu hi remarca que no hi ha hagut debat entre els jugadors. "És un gest que demostra el seu compromís amb el club. El 20 de març, Òscar Grau i jo vam explicar la situació als quatre capitans. Des del primer minut hi va haver predisposició total. Han passat deu dies i s’ha anat parlant amb la resta d’esportistes del club i tothom ha anat dient que sí. Ho haurien fet sense pacte, no calia cap pacte, però crec que fer-ho era molt bo perquè demostra el compromís de tothom per superar aquesta situació de reducció d’ingressos tan gran que tenim. De fet, per als jugadors del primer equip de futbol no hi ha cap ERTO, és un pacte entre les dues parts", ha indicat. "L’estalvi mensual del primer equip és de 14 milions d’euros i 2 milions més de la resta d’esportistes", apunta.

Sobre el fet que els jugadors de l'equip de bàsquet encara no hagin signat el pacte, Bartomeu diu que el que ha passat és que hi ha alguns jugadors que encara no han respost. "Crec que els hem de donar temps perquè diran que sí: No té cap sentit no fer-ho quan saben que ho farem tant sí com no". De fet, Bartomeu indica que amb la resta de seccions (excepte en futbol i bàsquet) faran un ERTO: "Amb tots hi ha un acord, però fem un ERTO amb els altres equips perquè els salaris són més baixos que en el futbol i el bàsquet i tenir una mica d'atur els ajudarà".

De fet, als treballadors del club se'ls farà un ERTO que l'entitat negocia amb el comitè d'empresa. "El club ja havia previst que a molts treballadors els complementaríem una part molt important per arribar al 100% del sou. Amb els jugadors hem compartit aquest complement amb un acord. I per això els de futbol es redueixen el 70% i un 2% que ells han afegit per compensar l'atur d'aquests treballadors", explica.

Sobre les filtracions que hi ha hagut els últims dies de les negociacions amb els jugadors, Bartomeu diu: "Des del 20 de març vaig veure la bona predisposició del club. Potser hem estat massa dies parlant-ne. No és fàcil parlar quan no podem ser tots en una sala. He tingut diàleg constant amb els capitans i tot ha originat massa soroll. Hi ha gent de dins del club i gent de fora del club que ha opinat sense saber què passava, i això no ha agradat als jugadors, però tampoc m’agrada a mi".

El president del Barça deixa clar que el club "no està en una situació crítica" econòmicament. "El Barça està fent com totes les empreses, adequar el model als ingressos que estem perdent. No enganyem la gent dient que la situació és crítica. Som el club que més ingressa del món". A més, ha comentat que això no altera el calendari electoral, perquè Bartomeu ha dit que abans de la crisi del coronavirus tenia clar que no convocaria eleccions abans d'hora.

Preguntat per quan preveu que tornarà el futbol, Bartomeu explica que creu que ens encaminem "cap a escenaris d'estiu". "Juny, finals de juny, juliol i agost pots fer la lliga i la Champions. I a finals de setembre o principis d’octubre començar la temporada següent", ha afegit, abans de concloure que ells no volen jugar partits a porta tancada i que no està previst tornar diners dels abonaments als socis.

Messi, el Che Guevara del Barça per a 'L'Équipe'

315x388 La portada de 'LÉquipe' d'aquest dimarts / ARA La portada de 'LÉquipe' d'aquest dimarts / ARA

El comunicat d'aquest dilluns de Leo Messi a les xarxes socials on anunciava que els jugadors del primer equip de futbol es rebaixaven el sou i, de passada, enviava un dard a la directiva, ha arribat a tot el món. Així, el diari L'Équipe se centra en el crac argentí del Barça i el converteix en el Che Guevara. El diari francès l'equipara amb la icona de la revolució cubana per mostrar Messi com el líder del vestidor blaugrana: el capità va encapçalar la gestió de les negociacions de la plantilla per arribar a la rebaixa salarial i l'ajuda a la resta de treballadors de l'entitat.