Un petó d’Umtiti i un gol de Piqué en un partit patint en defensa

Poques coses tan boniques com una relació sentimental en què les dues parts s’estimen. I mentre la graderia cridava el nom de Samuel Umtiti, el defensa francès es feia petons a l’escut. Tant li feia que se celebrés un gol que no l’havia marcat el jugador blaugrana, ja que se l’havia fet Manolas en pròpia porta; des de la llotja baixaven mirades de complicitat en veure el gest d’un Umtiti que aviat haurà de començar a negociar una millora de contracte. Han sigut dies estranys, amb cert distanciament, ja que l’exjugador de l’Olympique de Lió no va voler mullar-se, quan estava concentrat a França, sobre la seva renovació, jugant amb el possible interès de clubs disposats a pagar la clàusula de rescissió.

El futbolista internacional francès, de 24 anys, té ara una clàusula de 60 milions d’euros amb un contracte que acaba el 2021, una xifra baixa, tal com s’ha tornat el mercat de boig, per a un central titular al Barça. Però després de fer hores extres intentant aturar -amb el suport de Piqué- Dzeko, Umtiti va acabar fent-se un petó que vindria a ser una manera de dir que la seva prioritat és continuar al Barça. “Està molt bé si Umtiti fa un petó al seu escut, al seu equip... ell és feliç al Barça. Crec que gaudeix molt del joc i està fent una temporada espectacular. Ho demostra cada temporada, amb el seu compromís, i tant de bo acabi bé la temporada jugant a aquest nivell”, deia Guillermo Amor, portaveu esportiu del Barça. “És dels millors centrals del món, sens dubte”, sentenciava Valverde.

Umtiti va quedar-se a un pas de marcar poc abans que Piqué li fes per tercer cop a la seva carrera un gol al Roma, ja que el desembre del 2007 ja li havia fet un gol amb la samarreta del Manchester United, en un 1-1 a Roma. I fa pocs anys, en un 6-1 al Camp Nou. “Si el rival es fa un gol en pròpia porta, passa perquè tu jugues a la seva àrea, no és una casualitat. I si un central marca gols és perquè l’equip ataca. No són casualitats”, deia Piqué al final del partit. El central, que va veure a la segona part com els romans xutaven fins a set ocasions a la porteria catalana, va voler advertir: “Teníem davant un bon equip, no és fàcil jugar contra aquests rivals”. “El resultat és injust, massa dur pel joc i per l’esperit mostrat”, es queixava Eusebio Di Francesco, el tècnic visitant, que també es va queixar de l’àrbitre per no haver xiulat un penal sobre Dzeko quan el partit anava 0-0.

Va ser un partit en què al Barça li va tocar picar pedra, en defensa. El dia que Marc-André ter Stegen arribava als seus 50 partits a la Champions, els primers amb la samarreta del Borussia Mönchengladbach i els altres de blaugrana, el porter alemany es va fer un fart de treballar, tot i que el Barça va tenir més ocasions de gol.

Busquets, tocat

Una de les novetats de l’equip va ser el retorn d’un Sergio Busquets absent a Sevilla per una fissura al dit petit del peu dret. “Busquets està jugant infiltrat, té petites molèsties i m’ha demanat el canvi”, reconeixia Valverde, que podria donar-li descans aquest cap de setmana contra el Leganés.