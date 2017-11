5 dades per desconfiar de la visita a Leganés

El pròxim rival del Barça ja no és una sorpresa a Primera Divisió. Després d’aconseguir la permanència la temporada passada, ha arrencat aquest segon curs amb ple coneixement del que li espera a l’elit i hi ha afegit una sèrie d’extres que li estan permetent competir amb més possibilitats.

Poderós en el joc aeri

Amb diferència, el Leganés és l’equip que més duels aeris guanya de la Lliga, amb una mitjana de 21,9 accions encertades per partit. El segueix l’Athletic, amb 21,2 i, molt per darrere, hi ha l’Eibar (17,5) i el Girona (15,8). És una dada que hauria d’alertar el Barça, el pitjor equip de la Lliga en aquests registres (7,6).

Concedeix pocs xuts

La consistència defensiva del Leganés és màxima. És tot just el tercer equip de la Lliga que menys xuts permet fer al seu adversari. N’ha cedit 10,5 per jornada, mateixes xifres que el Barça. Només milloren aquesta dada el Madrid (8,8) i l’Eibar (9,6).

Intensitat defensiva

Derivat d’això, hi ha una altra dada que crida l’atenció en el rendiment del Leganés i té a veure amb la contundència amb què es defensa. És el segon equip de la Lliga que més entrades a terra fa (22,2), només superat pel Sevilla (22,4). Els àrbitres acostumen a penalitzar-lo amb força faltes, i en fa de mitjana 16,4 per partit, sent el cinquè equip més agressiu de la Lliga.

Poc regat i molt joc per l’esquerra

Els seus mecanismes d’atac són simples i no busquen gaires accions de duel (té una mitjana de 7,4 regats per partit i és el quart pitjor equip de la Lliga en això, molt per sota del millor que és el Barça amb 16,4). És un dels equips més decantats a una banda, l’esquerra, per on fa passar el 43% del seu joc d’atac. El bon rendiment del capità Szymanovski n’és un dels culpables.

Gols al contraatac i d’estratègia

La velocitat al contraatac, amb gent com Amrabat, Beauvue, Szymanosvki o El Zhar és la principal arma ofensiva d’un Leganés que està rendibilitzant molt bé els pocs gols que fa (en porta només 9 en 11 jornades, però li han permès sumar ja 17 punts). L’altra és les accions a pilota aturada. És, amb diferència, l’equip que més percentatge ha fet d’aquesta manera: 55% d’estratègia i 22% en transició.