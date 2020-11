Danone es converteix en el primer patrocinador regional del Barça als Estats Units

En el marc de l'estratègia d'expansió econòmica del Barça als Estats Units, el club blaugrana i la secció nord-americana de Danone han anunciat aquest dimarts un nou acord de patrocini. D'aquesta manera, la marca alimentària es converteix en patrocinador regional de l'entitat als Estats Units durant tres temporades, fins al juny del 2023. Aquest és el primer acord de patrocini regional del club al mercat nord-americà, on el Barça, sota el mandat de l'expresident Josep Maria Bartomeu, va inaugurar una oficina a Nova York el setembre de l'any 2016. Aquesta és una estratègia de finançament a partir de patrocinis que el Barça ja desenvolupa en d'altres mercats com el llatinoamericà o l'asiàtic.

Amb aquest acord, la divisió de iogurts de Danone, juntament amb les de cremes de cafè i begudes d’origen vegetal, comptaran amb drets d’associació regionals per al mercat americà amb els primers equips blaugranes, tant masculí com femení, i amb les Barça Academy –centres de futbol formatiu– als Estats Units. Com a patrocinador regional, la marca alimentària es fonamentarà en fer accions publicitàries destinades fonamentalment al públic nord-americà, on el Barça ja s'ha donat a conèixer en diverses gires de pretemporada, igual que altres grans clubs europeus.

Stanley, gires d'estiu, Dest i De la Fuente

Un dels principals actius de la presència blaugrana al mercat dels Estats Units va ser l'acord de patrocini assolit l'estiu del 2018 en què l'empresa estatunidenca Stanley Black & Decker es va convertir en el primer patrocinador de l'equip femení. En els últims anys el Barça ha dedicat molts esforços en estar present a l'altra banda de l'Atlàntic. Durant tres estius seguits (2017, 2018 i 2019), el primer equip va fer estades de temporada en diverses ciutats nord-americanes. Enguany, pel covid, no ha pogut repetir l'estratègia, però a canvi ha fitxat Sergiño Dest i ha fet jugar Konrad de la Fuente, dos jugadors internacionals amb els Estats Units.