Un grup de socis es personen en el cas Neymar per evitar un pacte entre la directiva i l'acusació

Un grup de sòcies i socis del Barça s'han aplegat per demanar personar-se en el procediment judicial del cas Neymar 2, que porta l'Audiència Nacional, amb la finalitat de "protegir el club". Arran del precedent del cas Neymar 1 (en què no es va celebrar el judici perquè prèviament es va arribar a un pacte entre el Barça, Rosell, Bartomeu i l'acusació), pel qual el club va assumir dos delictes fiscals i es va fer càrrec de la multa, el grup de socis blaugranes volen evitar que es repeteixin aquests fets. De moment, Defensem FCB ja ha presentat l'escrit per personar-se en el procediment judicial.

"Seguint la línia de protegir el club que fa unes setmanes van iniciar els socis del FC Barcelona durant l'assemblea general ordinària quan no van aprovar la proposta de la junta directiva d'eliminar el límit d'endeutament marcat pels estatuts del club, entenem que el nou judici i l'actual situació del senyor Bartomeu, president del FC Barcelona, obliga a prendre precaucions per evitar un nou pacte entre les parts", indiquen, i afegeixen que seria "un acord que podria portar una nova condemna penal per al club que, ja amb dos antecedents penals, podria tenir conseqüències tan greus com fins i tot la dissolució de l'entitat".