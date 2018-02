Un grup de socis demanen que cap directiu del Barça vagi a la llotja a la final de Copa en senyal de protesta

Un grup de 67 socis del Barça van enviar una carta a la directiva del club per demanar que cap membre de la junta vagi a la llotja del Wanda Metropolitano a la Final de Copa com a protesta pels presos polítics.

El text, de dues pàgines, argumenta que aquest gest "no mostraria cap ideologia política" sinó que el Barça, "com tantes altres vegades al llarg de la centenària història, es posa al costat de la justícia com a principi".

A més a més, demanen a la directiva que sigui "coherent" amb la decisió d'adherir-se el 2014 al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i el 2017 a la Comissió Independent per a la Mediació, el Diàleg i la Conciliació.