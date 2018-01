El dia dels nens al Miniestadi

Com és tradicional per les festes de Nadal, el Barça ha fet un regal als més petits obrint les portes a l’entrenament del primer equip. Un any més, el Miniestadi s'ha omplert d'aficionats, sobretot joves que, aprofitant les vacances escolars, no s'han volgut perdre la possibilitat de veure els seus ídols en directe.

Aquesta vegada, la sessió amb públic ha coincidit amb el dia de la cavalcada de Reis. Finalment, han estat 12.346 aficionats, gairebé la totalitat de l'aforament del Miniestadi. Després d'uns anys que s'exhaurien les localitats però el camp presentava un aspecte pobre, el club ha aconseguit l'objectiu de millorar l'assistència (l'any passat van ser poc més de 10.000 aficionats).

540x306 Imatge de la sessió al Miniestadi / XAVIER BERTRAL Imatge de la sessió al Miniestadi / XAVIER BERTRAL

Un entrenament amb molt soroll a la graderia i tranquil·litat a la gespa. Amb treball físic, rondos i els típics partidets de set contra set en un espai reduït. Hi han participat gairebé tots els futbolistes del primer equip, a excepció dels lesionats. També hi han faltat Arda Turan, que té un procés febril, i Rafinha, que ha fet treball específic al gimnàs, segons ha aclarit el club.

No hi han faltat els moments emotius, com al principi de la sessió, quan els jugadors han signat autògrafs a un grup de seguidors discapacitats que han tingut el privilegi de veure l'entrenament des de la primera línia.

En acabar, els jugadors del primer equip i membres de l''staff' es desplaçaran a diferents centres hospitalaris per desitjar bons Reis als nens malalts. Els centres visitats seran l'Hospital de Sant Joan de Déu, l'Hospital de la Vall d'Hebron, l'Hospital de Sant Pau, l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, l'Hospital de Barcelona, l'Hospital de Nens de Barcelona, el Cottolengo Padre Alegre i la Casa Ronald McDonald.