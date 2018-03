Digne torna lesionat de la concentració amb França

Lucas Digne està descartat per als partits més immediats del Barça: contra el Sevilla i el Leganés en Lliga, i també per a l'eliminatòria de Champions contra el Roma. Té fins i tot difícil arribar a estar a punt per a la final de la Copa del Rei.

El lateral francès ha tornat lesionat de la concentració amb el seu país. Digne té un problema al recte anterior de la cuixa esquerra i estarà aproximadament tres setmanes de baixa.

En tornar de l'estada amb la seva selecció, ha sigut explorat pels serveis mèdics del Barça, que han confirmat l'abast exacte de la lesió.

Digne va demanar el canvi en el partit que França va perdre contra Colòmbia divendres i ja no va participar en el d'ahir, dimarts, contra Rússia.