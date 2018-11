L'única 'passada' del documental 'Take the ball pass the ball'

La pilota rodarà una única vegada. Hi haurà oportunitat de fer una 'passada' i prou. El documental de l'era de Pep Guardiola al Barça 'Take the ball pass the ball' es projectarà només un cop als cinemes de Catalunya (i en un de Saragossa) i ho farà aquest divendres a les 20 h. El film s'emetrà a la mateixa hora en 22 cinemes i 17 ciutats, que recuperaran els testimonis de la majoria de jugadors que van portar la samarreta blaugrana entre els anys 2008 i 2012.

Especialment seductores i futbolístiques són les paraules de Thierry Henry o Xavi, els més entrenadors de tots, i sonen fortes les versions en boca de Leo Messi o Víctor Valdés. Entre visions blaugranes, impacta la mirada brutalment realista de Michael Carrick, víctima amb el seu Manchester United en dues finals de Champions, el 2009 i 2011. De fet, la gesta de Wembley en el tercer any de Guardiola serveix com a clímax narratiu per anar destapant les impressions d'altres protagonistes, com Eto'o, Iniesta, Piqué o Puyol. La música de Pinto, de qui es rescata el penal que va servir de punt d'inflexió de tot en l'any del triplet, dona ritme al film, i amb Éric Abidal es viu un dels moments més emocionants. Ajuden a agafar perspectiva des d'un pla més allunyat els records de Manel Estiarte, Joan Laporta o Marc Ingla, i la visió sempre interessant dels menys mediàtics, com Eidur Gudjohnsen o Dmitro Txigrinski, que explica els seus problemes d'adaptació quan va arribar d'Ucraïna. Cada un dels records dels exjugadors, mirats des de la perspectiva actual, va exposant com es va teixir el que el documental defensa com "el millor equip del món".

La visió personal i gairebé íntima dels integrants d'aquell Barça es respira en tot el documental, que està inspirat en el llibre 'The making of the greatest team in the world', del periodista Graham Hunter, i que afegeix un toc dinàmic i fins i tot divertit, gràcies a les animacions i a un muntatge potent, sobretot en l'escena inicial. El film està produït per Zoom Sports, Universal i Mediapro, i ha estat dirigit per Duncan McMath. El periodista català Marc Guillén també hi està implicat.

Per salvar un final conegut pel públic (que ja sap com va es va posar fi l'any 2012 a l'etapa de Guardiola), el documental es guarda una carta sorpresa que enganxarà els espectadors fins més enllà dels títols de crèdit.

