Marta Pineda, dona de Sandro Rosell: "No m'ha fallat ningú, tothom m'ha donat suport moral"

Marta Pineda, la dona de Sandro Rosell, expresident del Barça, ha parlat aquest dimecres a 'El món a Rac1' sobre la situació del seu marit, que ja fa més de nou mesos que està en presó preventiva, des del 22 de maig de 2017. "Intento estar sempre forta per ajudar anímicament el Sandro i les meves filles", ha comentat Pineda, que diu que les seves filles "porten bé" la situació. "La família estem molt units", ha afegit, sobre la seva situació personal. "Ell és una persona molt forta. S'adapta a totes les situacions, però evidentment hi ha moments en què s'enfonsa, com quan demana la llibertat i li diuen que no. Llavors, la davallada moral és molt important", ha indicat.

Pau Molins, l'advocat de Rosell, ha dit que judicialment parlant "estem en un tipus d'estat d'excepció". "La situació dels presos polítics o polítics presos ha eclipsat la situació del Sandro Rosell. Des del punt de vista de l'abús de la presó preventiva, és pitjor la situació del Sandro que la dels Jordis, el Junqueras i el Forn perquè porta més del doble de temps que ells. Si és una situació de perill per a la població, tothom està d'acord que la presó preventiva és necessària, però en aquests casos no ho és pas", ha afegit l'advocat.

L'advocat ha dit que només s'ha fet una diligència sobre el cas de Rosell en els nou mesos que l'expresident porta en presó preventiva: "No s'ha fet res més, excepte denegar totes les nostres peticions de llibertat". "Aquesta tarda declara Romario per videoconferència", ha informat Molins, que ha afegit que aquesta serà "la segona prova" que es farà en nou mesos. "Espero que després d'aquesta declaració el fiscal es plantegi si cal deixar-lo en llibertat", ha afirmat.

"Va ser una situació molt desagradable"

Marta Pineda ha explicat com recorda el dia de la detenció. "Va ser una situació molt desagradable", ha dit. "Hi havia tot de Guàrdia Civil i Policia Nacional a la porta, vaig demanar que m'ensenyessin la placa i vaig obrir. Vaig pujar a dalt i em van dir que on era el Sandro. Jo l'havia deixat a l'habitació i, quan hi vam anar, no hi era. Em van dir que si s'havia escapat... i no, havia anat a córrer", ha recordat. Pineda ha explicat que primer la van detenir a ella i va anar a la casa de l'Empordà, on va estar present a l'escorcoll que es va fer.

Sobre l'estada de Rosell a la presó, Pineda ha explicat com és el seu dia a dia: "La vida a la presó és molt rutinària. Ell intenta fer molt esport i dedica molt temps a escriure les seves vivències, els seus sentiments. Podria fer un llibre, ja ho veurem", ha explicat la dona de l'expresident del Barça.

Pineda ha assegurat que té "tots els comptes bloquejats": "Per sort, els pares del meu marit, els germans i la meva familia estan fent un esforç molt gran i m'ajuden". Sobre el Barça, la dona de Rosell ha dit que ella mai ha demanat ajuda al club, però que els "amics del Barça" sempre estan al seu costat. "No m'ha fallat ningú. Gent amb la que a vegades pensava que podia tenir discrepàncies m'ha donat suport moral, els hi vull agrair a tots", ha afegit.

Preguntat per un possible el trasllat a territori català, Pau Molins ha dit que fa una setmana el van demanar i, tot i que de moment no han rebut cap resposta, l'advocat ha indicat que tem "que diran que no".