Que els dosifiquin ells

El d’avui a Eibar s’ha convertit en un partit que mereix la presència de Messi. Tot i que el Chelsea és a la cantonada, els dos empats consecutius contra l’Espanyol i el Getafe fan que el Barça necessiti guanyar a Ipurua per apaivagar els nervis dels més inquiets, ara que l’Atlètic s’ha acostat a set punts.

Però dic que mereix la presència del millor de la història parafrasejant el president de l’AFA, Claudio Chiqui Tapia, que aquesta setmana ha assegurat haver pactat amb Messi que s’estalviarà els partits amb el Barça que “no mereixin la seva presència” per arribar fresc al Mundial. D’entrada, haig de dir que em sembla molt bé que Valverde gestioni els esforços de la seva pedra angular, perquè com més fresc arribi al tram decisiu del curs, més opcions tindrà l’equip d’aixecar trofeus. Però saber que el bo d’en Chiqui es permet determinar quins partits del Barça són estalviables o no m’encén. Perquè si acceptem amb resignació veure Messi assegut d’inici a la banqueta en un partit que no semblava sobrer com el derbi de Cornellà és perquè entenem que ho recomana l’Excel de minuts jugats. Però potser no ens farà tanta gràcia quan el vegem jugar els amistosos que l’Argentina té al març contra Itàlia i Espanya, que òbviament serviran perquè l’AFA, i el galtes d’en Chiqui, facin calaix.

Més enllà del compromís inequívoc que ha mostrat Messi amb el Barça, i la convicció absoluta que ho vol guanyar tot tant amb el seu club com amb la seva selecció, sempre m’han fet gràcia les penques amb què les federacions, que no paguen als jugadors però se’n beneficien, fan mans i mànigues perquè els futbolistes arribin frescos a final de temporada quan hi ha Mundial. En qualsevol altre moment, la salut dels esportistes els rellisca. I és per això que em sembla bé dosificar els futbolistes però sense fer el préssec.

Parlant de fer el préssec: Valverde va explicar que hauria preferit jugar a Eibar ahir -com el Chelsea el partit de Copa anglesa- en lloc de fer-ho avui, per tenir els mateixos dies de descans, però també va reconèixer que no li constava cap gestió del club. Tenint en compte que, en principi, el contracte televisiu de la Lliga impedeix jugar fora del cap de setmana als equips que competeixen a Europa, segurament la resposta hauria sigut negativa. Però si l’entrenador té aquest neguit, no s’hi perdia res intentant-ho. I després de veure l’alineació que va presentar ahir Conte, farcida de suplents, encara més.