El pas endavant d’Aleñá posa llum al migcamp blaugrana

Si hi ha algú al Barça que aprofita els minuts com ningú és Carles Aleñá. Quan el de Mataró va començar la temporada al filial, recuperant-se d’una lesió que li va impedir començar la temporada amb el primer equip, ningú es podia imaginar que ahir seria ell qui, amb un gol marca de la casa, acostaria la Lliga al conjunt blaugrana.

La seva quarta titularitat a la Lliga arribava, de nou, per donar descans als pesos pesants de l’equip. El català sortia en l’onze inicial compartint migcamp amb Sergio Busquets i Arturo Vidal amb l’objectiu de guanyar-se més estones de qualitat en el tram decisiu de la temporada. I la jugada no li hauria pogut sortir millor. Al minut 54 de partit, aprofitant una entrada des de segona línia, una de les seves millors virtuts, Aleñá es plantava a l’àrea recollint una assistència de Sergi Roberto i mostrava el gol que porta incorporat i que tantes vegades ha ensenyat durant la seva trajectòria a les categories inferiors. El català no es va posar nerviós i va definir amb l’interior de la cama esquerra per etzibar un xut precís i ben ajustat. Una diana que obria la llauna d’una defensa de l’Alabès que havia aguantat sense gaires dificultats les poques embranzides dels blaugranes. Una finalització difícil que situava el Barça a un pas del títol.

La solució al mig del camp

A la primera part, al Barça, que segueix sense patir en defensa, li costava sortir amb facilitat des del darrere. Fins i tot Piqué, impecable durant tota la temporada, estava imprecís en aquest primer tram. Quan la pilota aconseguia arribar al migcamp, sovint s’encallava als peus d’Arturo Vidal. El xilè necessita desplegament i davant d’un atac tan posicional li feia falta massa temps per pensar què fer amb la bola. Era llavors quan Aleñá va posar llum a la foscor. Sense notar la pressió de portar la batuta d’un equip que toca amb la punta dels dits un nou títol de Lliga, es va oferir i va gestionar la profunditat que requeria un atac que sense Jordi Alba perd potencial ofensiu. D’ell sortien les millors alternatives a uns atacs poc fluids. La seva col·locació al camp obria línies de passada i generava forats per on es va començar a desembussar el partit. Fruit d’una connexió amb Sergi Roberto, el seu millor aliat en el partit d’ahir, es va començar a dibuixar una Lliga a la qual només falten tres punts.

La temporada que ve vindrà De Jong, Arthur sembla consolidat a l’onze titular i Riqui Puig puja amb força i carisma, però Carles Aleñá va demostrar ahir que té molt futbol per exhibir.