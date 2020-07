L’entrenador-ídol, un motor d’il·lusió en temps de crisi

Malgrat que el Barça de Quique Setién encara té opcions matemàtiques de guanyar la Lliga (amb el Reial Madrid quatre punts per damunt) i conserva intacte l’objectiu de la Champions League, l’activitat als despatxos del Camp Nou està ara molt més centrada en la manera de gestionar el club en els pròxims mesos, que coincideixen amb l’últim any de mandat de Josep Maria Bartomeu i que reserven un munt d’incerteses, com per exemple saber quan es podrà tornar a obrir al públic la graderia de l’estadi o com es resoldrà el Barçagate. De moment, la junta directiva i el CEO, Òscar Grau, treballen per presentar aquest estiu l’aproximació d’un tancament econòmic, el 2019-20, marcat per la pandèmia del coronavirus, que ha fet imprescindible un ERTO per garantir la viabilitat de l’entitat, ha paralitzat encara més l’Espai Barça i, en última instància, ha obligat a vendre un actiu de futur tan important com Arthur Melo.

Al Camp Nou donen per fet que aquesta difícil conjuntura afectarà la planificació esportiva de cara a la temporada que ve. Vaticinen que si l’any passat, en un context de normalitat i amb el club a ple rendiment, Bartomeu va defensar una estratègia basada en grans noms com ara Antoine Griezmann i Frenkie de Jong (en futbol), i Nikola Mirotic, Malcolm Delaney i Àlex Abrines (en bàsquet), ara el marge per fer incorporacions milionàries serà molt més estret. I això, amb la fi del mandat a tocar, el candidat continuista encara per designar i l’amenaça real d’haver d’avalar en cas de tancar el cicle de cinc anys amb pèrdues, obliga a buscar vies més realistes per brindar al soci blaugrana motius esportius per il·lusionar-se.

L’arribada de Sarunas Jasikevicius a la banqueta de la secció de bàsquet dona pistes en aquest sentit. L’exbase lituà signa per a tres temporades, cosa que n’assegura la continuïtat més enllà del que passi a les eleccions del 2021. Bartomeu és conscient que Saras és una figura preparada i estimada i que genera consens i esperança en un moment tan fosc com l’actual. De la mateixa manera que sap que si és capaç de convèncer Xavi Hernández perquè agafi el primer equip de futbol aquest estiu, abans del pas per les urnes, calmaria les veus generalitzades que critiquen l’erràtica política esportiva de les últimes temporades. De moment, ni el president ni Grau ni Éric Abidal han aixecat el telèfon per temptejar l’egarenc per segona vegada en sis mesos, però tant al Barça com en l’entorn de l’actual l’entrenador de l’Al-Sadd sospiten que aquest moviment arribarà aviat si Setién no aconsegueix redreçar la trajectòria de l’equip abans del final de la competició.

En una entrevista amb Jordi Évole, Xavi va insistir en la idea que preferia començar una etapa com a entrenador blaugrana des de zero. Tot i això, segons ha pogut saber l’ARA, si la hipotètica proposta per fer el salt al Camp Nou ara li concedís temps i poder en matèria de planificació esportiva, futbol base i serveis mèdics, es podria arribar a plantejar abandonar Qatar abans del que tenia previst. I si acceptés es convertiria, igual que Jasikevicius, en un entrenador-ídol, en un motor d’il·lusió en temps de crisi molt més sostenible econòmicament i amb més projecció que alguns fitxatges recents.

Robert assessora Arthur a Torí

Sigui quan sigui el moment en què Xavi torni per ser entrenador del Barça, a qui segur que no tindrà a les seves ordres és a Arthur. El migcampista brasiler jugarà al Juventus en una operació que vestirà Pjanic de blaugrana en la direcció inversa i que curiosament va requerir la mà de l’ex secretari tècnic culer Robert Fernández per arribar a bon port. Arthur s’hi porta molt bé i li va demanar consell per ajustar els termes de l’acord amb el club italià, que va ser l’últim a tancar-se d’aquesta operació a tres bandes. Amb l’ajuda d’un gat vell com Robert, Arthur quasi triplicarà el sou al Barça i es convertirà en un dels jugadors més ben pagats del futbol italià.