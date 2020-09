Lluís Cortés: “Crec que la gent ja considera el Barça un dels millors d’Europa”

El Barça ha demostrat que és un dels grans clubs d’Europa. Amb un estil de joc propi, les blaugranes van guanyar la lliga aturada per la pandèmia amb nou punts de diferència amb l’Atlètic de Madrid. Un clar artífex d’aquesta evolució és Lluís Cortés (Lleida, 1985). El tècnic parla de com van viure les semifinals contra el Wolfsburg, com està anímicament l’equip i com veuen l’inici de la Lliga Iberdrola.

Com valores l’actuació del Barça en aquesta Champions?

La lectura global és que ha sigut una pena. Hem demostrat que l’equip estava preparat per competir en aquesta competició. Al partit contra el Wolfsburg no vam tenir ni una mica de sort o la punteria per aconseguir entrar a la final. Crec que tots tenim la mateixa sensació de tristesa.

Vau plantar cara al Wolfsburg...

Les teníem pràcticament contra les cordes i ens va faltar el gol. Tots sentim una mica de tristesa i de ràbia a la vegada perquè era l’any, vam fer el partit que volíem... Però va faltar el gol. Vam perdre el partit, cert, però vam guanyar una cosa molt important, que moltes vegades no es valora, que és el respecte de la gent. La gent ja considera el Barça un dels millors equips d’Europa. Crec que això ens ho hem guanyat de cara a aquest any, però també hem de ser conscients que a la Champions és una competició molt difícil, que has de tenir una sort relativa en el sorteig .

Què li falta a aquest Barça per fer gol en el moment oportú?

A la Champions està clar que no pots perdonar. Potser el problema és que a la Lliga acabes tenint 12 o 15 ocasions, i el dia que perdones igualment marques dos gols. I quan no perdones, en fas sis. A la Champions hem d’aprendre a donar més valor a aquestes ocasions. Ben bé no sabem què va passar i li estem donant moltes voltes amb el cos tècnic, però està clar que hem de millorar-ho.

Com van encaixar la derrota les jugadores?

La primera reacció és estar enfonsades per haver-ho tingut tan a prop i no haver-ho rematat. En el moment et dol perquè penses que ho has tingut molt a prop i el resultat no el consideres just, però és una derrota que paeixes molt millor. El vestuari estava enfonsat, però el missatge va ser que no canviaríem cap jugadora del Barça per cap del Wolfsburg. Anirem amb aquest equip fins al final. Vam tenir un rival molt potent contra les cordes.

Després de la semifinal vas tenir queixes dels àrbitres. ¿Creus que no han estat a l’alçada?

Posar-me a valorar decisions de les àrbitres és difícil perquè moltes vegades responen a criteris subjectius de la normativa. Després hi ha accions que són evidents i que la gent ja n’ha tret les seves conclusions durant aquests dies. En una competició com la Champions i en uns estadis on s’està aplicant el VAR cada setmana i ja estan preparats, el cost per a la UEFA d’instal·lar aquest sistema era relativament poc. No fer-ho en un format de partit únic i en què saps que cada acció i cada detall pot tenir molt valor... Crec que la UEFA es va equivocar.

¿El Barça ja és un dels grans d’Europa?

Ens hem guanyat el respecte i l’admiració de molta gent i jugadores d’altres equips que han dit que els agrada com juguem. Veuen que les jugadores s’ho passen bé, l’equip gaudeix, té la possessió, el ritme de circulació és molt alt.

Hi ha hagut molta polèmica amb l’inici de la Lliga. ¿Tu quan el prefereixes?

Per mi, com abans millor. Nosaltres abans de la Champions vam fer sis setmanes de pretemporada molt dures, amb moltes hores d’entrenament i dobles sessions. Fer un mes de pretemporada ara se’ns farà llarg, i després de caure a la Champions d’aquesta manera, tant de bo competíssim aquest dissabte. Ho volem com abans millor. Si no pot ser pel dia 4, que es posés la Copa de la Reina de la temporada passada abans de començar la Lliga també seria una solució per a nosaltres. Així començaríem la nova temporada amb la temporada anterior acabada.

Com és de factible jugar abans la Copa sabent que molts equips no han tingut la pretemporada que vosaltres heu tingut?

Això ho haurà de decidir la Federació, però sí que és cert que els altres equips implicats, tant el Sevilla com l’Atlètic o el Logronyo, fa setmanes que estan entrenant. Potser el Logronyo és el que té el condicionant més gran pels positius que van comunicar, però des d’ara fins al 4 d’octubre o quan s’hagi de jugar la Lliga tindrien temps. Crec que seria una bona solució jugar la Copa abans per poder competir al més aviat possible i començar la temporada següent amb l’anterior acabada i neta.

¿Veus viable el protocol sanitari que proposa aïllar-se durant la realització de la Lliga?

Nosaltres ho hem fet durant sis setmanes prèvies a la Champions i hem fet un esforç molt gran jugadores i staff. Al final a casa nostra ens esperen les nostres famílies i hem renunciat a moltes coses i s’ha fet molt dur. Tots hem hagut de fer aquest esforç durant sis setmanes, i fer-ho durant tot l’any ho veig complicat. A més, per la gent que tingui una altra feina i no es dediqui només a això no sé si serà viable.

¿El fet d’haver trigat tant a tenir data de tornada és un clar símptoma que el futbol femení no està tan professionalitzat?

Sí, és veritat que el futbol femení ha crescut molt en els últims anys però li queda primer consolidar aquests avenços que s’han fet i acabar de fer el pas definitiu de fer una Lliga professional en la qual les jugadores tinguin condicions dignes i en què realment, per part dels estaments federatius i de la Lliga i tot, es pugui demanar a les jugadores tenint en compte que són professionals. Ara mateix, la Lliga, amb el calendari que proposa de 34 jornades amb partits entre setmana, si les jugadores no són professionals és molt poc viable, perquè implica tenir a les jugadores de viatge entre setmana i si no vius d’això no pots fer-ho. El conveni va ser un primer pas, però s’ha d’acabar de consolidar i d’aplicar i fer un pas definitiu de professionalitzar la competició perquè les jugadores i staff es poguessin dedicar 100% al futbol femení. Això és una roda que es va alimentant i que fa que la Lliga cada cop sigui millor.