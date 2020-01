L'equip encara no interpreta Setién

Dels tres partits que Quique Setién ha dirigit al Barça, només ha acabat content en un, el primer, contra el Granada, malgrat que el Barça va haver de suar per fer gol. El nou entrenador sap que cada partit serà un examen i, aquest dissabte, en la prova més exigent que ha tingut en les dues setmanes que porta en el càrrec, el seu equip ha decebut a Mestalla. “És obvi que el que hem vist no ens ha agradat ni als tècnics ni als jugadors. Potser hi ha hagut una manca d’interpretació dels futbolistes del que els hi hem demanat o potser no els hi hem explicat prou bé el que volíem”, ha valorat Setién en la compareixença de premsa posterior al partit. La seva proposta és plena de detalls i necessita comptar amb la complicitat dels futbolistes perquè pugui rutllar.

El tècnic blaugrana va acabar el partit a la banqueta amb un rostre que recordava el d’Ernesto Valverde quan les coses anaven maldades. A diferència de l’entrenador extremeny, Setién les canes ja les porta de sèrie. Executar la pressió postpèrdua amb encert i ser profunds perquè la posició no sigui estèril (com va passar durant bona part del partit contra l’Eivissa o com s’ha vist avui a Mestalla, sobretot al llarg del primer temps) són les principals tasques en què l’equip ha de millorar substancialment.

Desconcert en l’equip

En aquest aspecte, el preparador càntabre ha insistit en la posició dels jugadors, un factor determinant. “Estem valorant la posició d’alguns jugadors i com entenen el que nosaltres proposem i demanem. Alguns segurament ho entenen a la pissarra, però al traslladar-ho al camp costa més, davant un molt bon rival que s’ha defensat molt bé. A la primera part no hem estat gens bé, el millor ha sigut arribar al descans amb l’empat a zero. Llavors, hem corregit la posició d’alguns jugadors i a la segona meitat hem tingut més ocasions, però està clar que amb això no en tenim prou”, ha analitzat Setién. Futbolistes com Sergi Roberto, que veu com s’ha reduït notablement la seva projecció en atac havent d’estar més pendent en la sortida de pilota, o Ansu Fati, que no acaba de poder ser protagonista a l’extrem dret, tenen posicions en què Setién, el seu staff i els jugadors mateixos hauran de treballar per una millora que esdevé necessària.

Traduir la possessió en ocasions

Contra el València, el Barça ha tornat a ser amo i senyor de la possessió, però durant bona part del partit no ha aconseguit incomodar el conjunt local, ben replegat i sense temor a sortir al contraatac. Els blaugranes han acabat l’enfrontament amb un 74% de la possessió i havent fet gairebé el triple de passades que el seu rival (867 del conjunt català per 297 del valencià), però l’encert en el gol i la sensació de més perill l’ha generat el València, amb Maxi Gómez com a bigolejador, mentre que al Barça Messi ha sigut el principal protagonista de gairebé totes les jugades d’atac blaugranes. “Hi ha hagut coses que no ens han permès ser profunds, hem fet moltes passades sense sentit”, ha sintetitzat Setién. El Barça ha rematat en 14 ocasions, 5 d’elles a porteria, mentre que l’equip del català Albert Celades ha necessitat la meitat de les rematades (7) per xutar els mateixos cops entre els tres pals (5) i fer dos gols.

Frenkie De Jong, un futbolista que va encomanar il·lusió amb la seva arribada al Barça i que últimament sembla que la dinàmica depressiva de l’equip l’hagi acabat engolint, també ha baixat el seu rendiment. “No és només cosa d’ell, sinó de l’equip. Hem de corregir coses, es tracta d’una qüestió de comprensió de les idees que volem transmetre. El Frenkie és un gran futbolista que ha estat jugant els últims mesos d’una forma determinada i ara li estem demanat unes altres coses diferents, com passa amb els altres jugadors”, ha defensat el tècnic blaugrana.

Està per veure si els jugadors confiaran en Setién o s’obrirà una crisi al Barça. Davant els pròxims rivals, assequibles com són el Leganés i el Llevant, es veurà si el projecte Setién avança o si comença un incendi al club.