L’escut no es toca, de moment

Tres setmanes abans de l’assemblea de compromissaris, els responsables de marca del Barça van instal·lar un maniquí a l’entrada de les oficines amb el nou escut. “I el 90% dels que van passar per allà ni se’n van adonar”. No va ser l’únic test. Uns mesos abans, quan ja tenien la proposta de nou escut sobre la taula, van utilitzar-lo imprès en documents interns “per veure què passava”, i va passar del tot desapercebut. Ara bé, el dia que els socis hi havien de donar el vistiplau, quan tothom se’l mirava amb lupa, va fer-se evident que generava controvèrsia. La resta ja se sap: debat efervescent i el president Bartomeu cancel·lant la votació a última hora.

Dos dies després, als despatxos nobles del Camp Nou encara estan en estat de xoc pel que va passar al Palau Blaugrana. “Sabíem que la votació seria ajustada, ja en teníem inputs. Però de cap manera ens esperàvem allò”, reconeix una de les fonts consultades. Bartomeu explicava dissabte, a cop calent, que la junta començaria un “procés de reflexió” per entendre bé què havia passat. Ahir, en una entrevista a Catalunya Ràdio, l’única que ha concedit des de l’assemblea, insistia en la necessitat de renovar la insígnia, tot i que amb un matís: “El nou escut no serà el que hem proposat, ja que no té prou consens; s’ha acabat perquè ha quedat clar que no agrada als socis del Barça”.

Necessitat de renovar-se

Perquè, si una cosa és clara al club, és que cal renovar l’escut. “I es renovarà, sigui amb aquesta junta o amb la següent, perquè és necessari per adaptar-se als nous temps”, comenten des d’oficines, on posen com a exemple que, si algú digués de tornar a l’escut que hi havia als anys 90, una insígnia que en el seu dia va generar consens absolut, la proposta s’acabaria tombant perquè tothom veuria que seria fer un pas enrere.

Ara bé, un dels problemes és que al club no acaben de saber què ha fallat del nou escut. En tenen una idea aproximada, les sigles. Però amb això n’hi haurà prou? “Sabem que l’opinió era contrària, però no sabem exactament per què. No va quedar clar. Es va parlar de les sigles FCB, que no apareixien a la proposta. Però, si les afegim, no està garantit que s’arregli el problema. Per això cal un procés de reflexió”, comenta una veu autoritzada.

“Hi havia molts dubtes sobre si l’assemblea era sobirana per decidir un canvi d’escut. Ho reflexionarem; potser cal portar-lo a un referèndum”, afegia ahir Bartomeu. Com que es tracta de la modificació d’un punt dels estatuts, només l’assemblea és sobirana per canviar el disseny, i teòricament amb una aprovació de dos terços. Una de les opcions que mediten al club és que l’assemblea aprovi un referèndum per modificar l’escut.

La marca del futur

Segurament, el gran problema és que el club va fer les modificacions amb el cap i els socis van votar amb el cor. El dubte, que Bartomeu encara no ha resolt, és saber què passarà en el futur: si es tornarà a confiar en l’empresa Summa per a un altre redisseny o si s’encarregarà a un altre lloc. Des del club, destaquen que Summa va fer una feina “impecable” i asseguren que en el món del disseny hi ha consens, en aquest sentit. “Si algú l’ha criticat, ha sigut per dir que ens havíem quedat curts, que encara es podia anar més enllà”.

Els que van seguir l’evolució de la proposta de l’escut comenten que hi havia algunes opcions sobre la taula que es van descartar. Per exemple, fer menys barres blaugranes o modernitzar la pilota. El que sí que era clar és que no es podia tocar la forma, com va fer el Juventus, que va substituir l’escut tradicional per una J feta amb dues ratlles negres i una de blanca. “Allà van ser valents, hi va haver quinze dies de polèmica i després ja va estar. Aquí això ja sabíem que era impossible del tot”.

A l’espera d’aquesta nova insígnia, que aprovarà aquesta junta o una altra, el que no s’aturarà és el procés de modernització de la marca Barça, que passa per unificar criteris a l’hora de vendre el producte. O, dit amb un llenguatge més planer, que cada àrea segueixi uns mateixos patrons de disseny, sigui a les xarxes socials, a les presentacions al públic o quan es va a la recerca de nous espònsors. Aquests canvis, que no constaven als estatuts i no necessitaven el vistiplau de l’assemblea, s’han anat introduint progressivament els últims mesos. En el futur, se n’hi afegiran encara alguns més.

Al club hi ha consens en la necessitat d’adaptar-se a les noves tecnologies. Ara només falta que casi el futur amb el romanticisme. Això últim és el més difícil de tot.