L’esport aprèn del procés creatiu de Ferran Adrià

Un any i mig després de néixer, el Barça Innovation Hub s’ha sotmès a una auditoria creativa que ha agafat prestat el mètode dissenyat per Ferran Adrià per avaluar els processos d’innovació al restaurant El Bulli. L’ARA ha acompanyat durant tres dies el grup de 24 estudiants finalistes, de 17 nacionalitats, que han analitzat el projecte blaugrana. El Creativity for Business Innovation Challenge (C4Bi) és una competició que ha reunit alguns dels joves més prometedors d’Esade, la Copenhagen Business School (Dinamarca), l’Aalto University (Finlàndia), la MIT Sloan School of Management (Estats Units) i l’Oxford Saïd Business School (Regne Unit).

Un grup de professors de l’Esade Business School i un equip d’El Bulli Foundation han treballat per aplicar l’auditoria creativa en l’àmbit de l’empresa i han desenvolupat una nova eina que serveix per auditar el procés creatiu de les empreses que volen innovar. “L’auditoria creativa és una eina per obtenir la màxima eficiència en la innovació i, sobretot, que duri molt de temps. El concepte d’auditoria creativa és una novetat en el món empresarial i de la gestió”, diu Adrià. El xef, un reconegut aficionat culer que s’ho passa bé revisionant el mític 4-0 contra el Bayern, va demanar als alumnes que aprenguessin a analitzar el passat per visualitzar el futur. Sense ordre no es pot generar caos.

La cuina i l’esport d’elit tenen variables diferents. “Per començar, en el món de l’esport tot es construeix a partir del fet de guanyar. Els equips acostumen a guanyar a partir del talent i no de la innovació”. Tot i això, Adrià, a qui el concepte d’eficiència empeny a buscar nous mètodes creatius, hi veu connexions interessants.

“El laboratori més gran del món”

El Barça Innovation Hub, un projecte que va néixer amb la voluntat de compartir el coneixement, d’obrir un món difícil com és el de l’alta competició, connecta esports i tecnologia. “La nostra marca és molt forta i té bona salut, i la ciutat de Barcelona és molt rellevant. Volem liderar la innovació en el món de l’esport i jugar el nostre paper dins del sector. Nosaltres som el laboratori d’esports més gran del món, perquè tenim més de 2.000 esportistes de cinc esports professionals i de nou d’amateurs”, explica Javier Sobrino, director de planificació estratègica i innovació del club.

“Tothom vol innovar, però el factor diferencial és disposar d’una metodologia d’implementació que permeti generar valor a les organitzacions, en aquest cas, esportives. La nostra visió es basa a compartir el coneixement per construir un ecosistema que ajudi no només el club, sinó tota la indústria esportiva. Creiem que hi ha molts punts en comú amb el que Ferran Adrià està desenvolupant en aquesta nova etapa en el món de la gastronomia a través d’El Bulli Foundation i la divulgació. Estem molt agraïts per totes les idees que han aportat els estudiants en aquesta auditoria i considerem molt valuosa la seva feina”, assegura Albert Mundet, responsable de coneixement del Barça Innovation Hub.

Els alumnes del C4Bi van assistir a una privilegiada classe magistral de Ferran Adrià sobre la metodologia Sapiens, es van reunir amb Sobrino, van visitar les instal·lacions culers i van analitzar des de diferents perspectives els punts clau del Barça Innovation Hub. Després, distribuïts en quatre grups de treball, van proposar al club blaugrana actuar com una consultora i compartir el seu big data, construir una disciplina en innovació i anàlisi, posar la informació disponible als canals audiovisuals com Netflix i sistematitzar els processos d’innovació per crear una mena de Silicon Valley de l’esport. Adrià, Mundet i Josep Franch, degà de l’Esade Business School, van fer de jurat.

“Tot i comptar amb poc temps i amb recursos limitats, els alumnes van presentar propostes de molta qualitat”, resumeix Marcel Planellas, coordinador d’un Creativity for Business Innovation Challengeque aquest any s’ha consolidat amb una quarta edició desenvolupada en forma de hackató.