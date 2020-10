Koeman: "He parlat amb l'Ansu perquè millori la seva concentració"

El Barça torna a la Lliga aquest dissabte (21 h, Movistar LaLiga) amb l’obligació de guanyar l’Alabès després de només haver sumat un punt els últims tres partits del campionat estatal. "Hem de ser nosaltres mateixos. Hem de donar un ritme alt al partit. Hem estudiat el rival, com fem amb tots", ha avisat el neerlandès, que considera que van pel bon camí: "L'altre dia [contra el Juventus] vam fer un partit molt complet, només ens va faltar materialitzar més ocasions, però estem fent bé les coses".

El neerlandès encara no pot comptar amb Ter Stegen, que des de dijous ja treballa amb el grup: "No posarem una data concreta per al seu retorn, encara necessita un parell d'entrenaments més per estar bé". Umtiti ha fet una part de la sessió amb el grup d'aquest divendres: "Encara no està en condicions de participar. Cal que completi un entrenament sencer i durant diversos dies. Estic content perquè ha fet una part amb el grup. Falta poc perquè estigui bé, però necessita uns quants entrenaments més". En canvi, Riqui Puig és baixa per decisió tècnica: "Una convocatòria amb 23 jugadors és massa per a mi, és millor viatjar amb 20 o 21 com a màxim. Prefereixo que els que es quedin fora facin un entrenament intens perquè estiguin bé quan els necessitem".

L'equip respira un aire nou després del triomf i, sobretot, les bones sensacions mostrades contra el Juventus. Pedri va ser el principal protagonista d'aquell partit, però Koeman assegura que no li pujaran els fums malgrat haver acaparat la majoria de les portades de la premsa esportiva: "És un noi molt normal i humil. Entenc que la premsa s'hagi bolcat en ell després de jugar el clàssic i fer-ho tan bé amb la Juve. És normal que la premsa en parli. Però té els peus a terra i, si això canvia, hi som nosaltres per recordar-li com són les coses".

El futbolista canari i Ansu Fati són les dues grans sensacions d'aquest equip que el tècnic neerlandès vol revolucionar comptant molt amb els joves, per això ha afirmat que estan cuidant molt la seva projecció i ha donat un toc d'atenció a l'hispanoguineà: "Ahir vaig estar parlant una estona amb ell perquè a vegades perd pilotes i és per una qüestió de concentració, no de qualitat. És un talent i tindrà la nostra ajuda cada dia. L'hem d'ajudar molt en la seva projecció. S'ha d'estar concentrat cada dia per millorar i, en aquest sentit, pot aprendre de Pedri, que està molt concentrat, però és cert que són futbolistes diferents". Koeman ha afegit que "Pedri té altres coses a millorar: són nois de 17-18 anys que encara no estan fets i poden tenir alts i baixos".

El neerlandès també ha parlat de Dembélé i Griezmann, que després de ser titulars a Getafe van fer un partit fosc, però contra el Juventus van quallar una bona actuació. "De Dembélé n'espero molt. Les lesions han llastrat el seu rendiment fins ara. Últimament s'ha entrenat bé, ha participat en els partits i està millor físicament. És un futbolista molt creatiu, que pot jugar a les dues bandes, i tots els equips necessiten jugadors que encarin. Pot millorar en la presa de decisions: no perdre pilotes en zones compromeses del camp... Però el millor per a ell és que està bé físicament i que pot anar millorant", ha dit sobre l'extrem. A l'ex de l'Atlètic de Madrid li ha desitjat més sort: "No tinc cap queixa de la seva actitud ni per com s'entrena. Només esperem que la sort estigui una mica de la seva part. L'altre dia ho va fer bé en les dues ocasions que va tenir, ja li toca poder fer un gol i, així, estar més tranquil".

Koeman, centrat en el "club"

Ronald Koeman ha tornat a ser preguntat per com pot afectar a la seva feina l'escenari preelectoral que s'obrirà al club després de la dimissió en bloc de la junta i Bartomeu. "Sincerament, no ho sé. Com ja vaig dir, no està a les meves mans. Jo el que vull és tirar l'equip endavant, guanyar partits i títols. Segurament es parlarà de canvis, els candidats presentaran els seus projectes... però jo estic centrat en la meva feina i no estic nerviós. Estic aquí pel club", ha afirmat.