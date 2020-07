El final de la pitjor Lliga en més d’una dècada

La pitjor temporada a la Lliga del Barça en 12 anys s’acaba amb una convocatòria de tot just 12 futbolistes del primer equip per jugar al camp de l’Alabès (17h / Movistar La Liga) el partit de l’última jornada. Poc després, a les 20 h, el filial jugarà el primer torn del play-off d’ascens a Segona A contra el Valladolid Promesas (Footters i Barça TV) també amb 12 jugadors del filial. Els altres, juvenils. Només 12 jugadors del primer equip a Vitòria i només 12 del filial a Màlaga en una temporada complicada en què el covid-19, les lesions i la mala planificació han deixat els dos equips sense fons d’armari.

Setién, de fet, s’emporta a Vitòria per jugar un partit intranscendent Riqui Puig, Ansu Fati, Ronald Araujo i Arnau, jugadors que haurien pogut reforçar el filial, que sí que s’hi juga alguna cosa. Però el tècnic, malgrat que la direcció esportiva li va demanar si podia repensar-s’ho, va insistir en endur-se aquests futbolistes per tancar una temporada a la Lliga en què entre ell i Ernesto Valverde s’han fet un fart de perdre punts, especialment fora de casa. Així, si el Barça guanya a Vitòria acabaria la competició amb 82 punts, el pitjor registre dels últims 12 anys. Per trobar xifres pitjors cal anar fins als 67 punts de la temporada 2007/08, quan Frank Rijkaard va ser acomiadat, Ronaldinho va acabar el seu cicle i Joan Laporta, llavors president, va viure una moció de censura. La temporada 2007/08 també és l’última, fins ara, en què no es va guanyar ni un sol trofeu, ni tan sols la Supercopa. El fantasma de la temporada en blanc, de fet, afegeix pressió a Quique Setién, que sap que diferents persones amb veu als despatxos del club no volen que sigui el tècnic quan el pròxim 8 d’agost es jugui el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Nàpols.

Setién, però, no es rendeix i vol seguir al capdavant del Barça malgrat els mals resultats. Després de reunir-se divendres amb Josep Maria Bartomeu per valorar la complicada situació, el tècnic intenta crear un ambient positiu ara que tocarà encarar tres setmanes sense partits, per descansar primer i començar a preparar després la Champions. “La realitat és que també hi ha hagut molts bons moments que poden donar per guanyar la Champions. Tots som conscients que tenim moltes coses a millorar, que hem de ser més consistents i fiables”, va argumentar.

Setién ha confirmat que es va reunir ahir divendres amb Bartomeu i ha explicat: “La inquietud per millorar hi és, és evident. Intentem buscar solucions i que les coses canviïn. I en això va consistir la reunió: en tractar de preparar el futur, centrar-nos en el partit de demà i la Champions, unir esforços i assumir la responsabilitat que tenim cada un”. Bartomeu de moment encara el defensa, malgrat que de portes endins cada cop més veus als despatxos demanen un canvi de tècnic abans de la Champions. Bartomeu va fer fora al gener Valverde perquè pensava que calia millorar per poder aspirar a regnar a Europa, però mig any després ha vist com aquell canvi a la banqueta, de moment, ha empitjorat les coses.

Les paraules de Messi

El relleu de Valverde i la incapacitat de tancar les primeres opcions llavors, especialment la de Xavi Hernández, van fer encara més gran el divorci entre els jugadors, crítics amb la planificació esportiva, i una directiva disgustada amb les poques facilitats que posen els jugadors als entrenadors els últims anys. Messi, de fet, va deixar clar que “des del gener tot ha anat malament”. És a dir, des que va arribar Setién. “¿Que si em sento assenyalat per aquestes declaracions? En absolut. Tots en un moment determinat diem coses que de vegades s’interpreten malament”, va explicar el tècnic, que va també va dir: “Messi té raó en el fet que si juguem tan malament com ho hem fet en alguns partits no podrem guanyar res, però també hem tingut bons moments, per tant, podem guanyar. Tots som conscients que hem de ser més fiables i consistents, si aconseguim jugar com davant el Vila-real segur que podem guanyar la Champions, segur”.

Malgrat que el Barça és un dels clubs que ha invertit més diners els últims anys, tanca la temporada amb una llista de tot just 16 jugadors, quan Setién en pot convocar 23. Amb el filial jugant el play-off, el Barça acaba la Lliga amb la banqueta més buida que mai. L’última baixa va ser la del brasiler Arthur Melo, que no ha jugat ni un minut amb el Barça des que va signar el seu contracte amb la Juve per a la pròxima temporada. “Només sé que ha arribat aquest matí dient que tenia unes molèsties”, va dir el tècnic. En canvi, Miralem Pjanic, que aterrarà a Barcelona dins de l’operació d’Arthur, sí que està jugant amb la Juve. A Vitòria, contra un Alabès que ja s’ha salvat, també són baixa per sanció Piqué, Rakitic i Firpo, així com els lesionats Umtiti i Griezmann.