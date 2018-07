La fiscalia demana al jutjat que reobri la investigació pel suposat trasplantament il·legal d'Abidal

La fiscalia ha demanat reobrir la causa contra el suposat trasplantament il·legal de fetge de l'exfutbolista francès del Barça Éric Abidal. La polèmica va sorgir a principi de juliol quan 'El Confidencial' va publicar unes converses telefòniques en què es deixava entreveure que l'expresident del Barça Sandro Rosell semblava que admetia que s'hauria adquirit un fetge il·legal per a Abidal. Posteriorment, fonts judicials van explicar que a principi d'any el jutjat d'instrucció número 28 va arxivar la investigació sobre el cas perquè no hi va trobar indicis de delicte.

En un breu comunicat, el ministeri públic explica que divendres passat va presentar un escrit al jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona, que havia investigat inicialment la causa després de rebre un escrit anònim i que més tard va arxivar-la. La fiscalia demana a l'escrit adreçat al jutjat diverses diligències d'investigació per "aclarir les diferències que fins a la data actual s'observen en la documentació que consta a la causa i, igualment, per intentar determinar amb exactitud la identitat del donant".