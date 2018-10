La fiscalia vol tornar a obrir el cas d’Éric Abidal

El cas del trasplantament de fetge d’Eric Abidal podria viure un nou capítol, ja que la fiscalia ha demanat reobrir la causa per aclarir si s’han manipulat proves. Segons va avançar El País, la fiscalia segueix dubtant sobre el cas, que semblava tancat, i posa l’accent especialment en el cas de les signatures de la documentació que calia per fer el trasplantament de fetge d’un cosí del jugador, quan Abidal, llavors futbolista del Barça, va patir un càncer de fetge.

Ara fa tres setmanes la jutge de Barcelona que ho investigava va considerar que era una errada en les fotocòpies dels documents relacionats amb les actes de consentiment d’extracció d’òrgans i va arxivar el cas. El fiscal, però, sospita que existeix una manipulació de signatures i ha demanat tornar a obrir la investigació. El cas es va obrir quan es van publicar unes converses entre el llavors president del Barça Sandro Rosell i un treballador del club. Converses telefòniques que van ser escoltades per la policia quan s’investigava el cas de corrupció que ha portat Rosell a la presó preventiva on és ara. Rosell hi deia que Abidal era un desagraït perquè va donar suport a la candidatura de Joan Laporta a les eleccions quan el club li havia “aconseguit un fetge”. Llavors, la jutge del registre civil va autoritzar revisar l’expedient i va trobar que una signatura en els papers del cas no coincidia. El cas es va tancar, però ara el ministeri públic ha presentat un recurs d’apel·lació davant l’Audiència de Barcelona. La defensa d’Abidal s’ha mostrat indignada per aquesta petició.