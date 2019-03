Com funcionaria el vot electrònic al Barça?

Una de les apostes fortes de la precandidatura Sí al Futur per presidir el Barça, encapçalada per Víctor Font, és convertir el vot electrònic en una realitat al club blaugrana. Amb l’objectiu de modernitzar i facilitar els processos de votació entre la massa social del Barça, aquest dijous la precandidatura de Font ha organitzat un acte per explicar com es duria a terme aquest procés i quines garanties presenta. Una eina que Font creu crucial per "escoltar els socis, que són els propietaris del club, i garantir-ne la participació en la presa de decisions".

L’empresa catalana especialitzada en processos electorals digitals Scytel ha sigut l'encarregada d’acostar als assistents el funcionament d’aquesta eina i les seves virtuts, en un esdeveniment que ha alternat conceptes teòrics amb demostracions pràctiques. Aquestes són algunes de les principals qüestions respecte al vot electrònic que el president de Scytel, Pere Vallès, i l’enginyer Víctor Hidalgo han exposat aquest dijous a l’edifici Vèrtex de la Universitat Politècnica de Barcelona.

Què és el vot per internet?

"Una tecnologia que permet votar a qualsevol persona registrada en el cens electoral en qüestió, des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu habilitat amb connexió a internet. Ha de ser segur i fàcil d’utilitzar".

És segur i fiable?

"Hi ha diversos mecanismes per garantir-ho. En el cas d’una votació al Barça, el cens electoral l’habilita el club. Aquest cens està signat digitalment per la junta electoral. En el cas del Barça, per votar digitalment caldria una identificació a partir del número de soci i també un pin únic per a cadascú per poder fer la votació. Hi ha diverses maneres de fer arribar aquest pin: per correu postal, per correu electrònic, per SMS..."

És un vot anònim?

"Sí. El vot surt xifrat en una mena de 'sobre digital'. Només es poden obrir amb la col·laboració de la junta electoral. Cada membre de la junta electoral té un fragment d’una clau privada digital que permet obrir els sobres i comptar-los. Això protegeix tant contra 'atacants externs' com 'interns'. Si no s’ajunten tots els membres de la junta electoral i faciliten la seva clau, no es pot accedir al vot web".

Com es pot saber si s’ha votat bé?

"Es rep un rebut amb un número únic que es genera en el moment de fer la votació. La junta electoral a la pàgina web publica una llista amb aquests números únics generats. És un rebut anònim que no conté informació de l’opció votada".

Com es pot verificar el funcionament i les garanties de la votació electrònica?

"Cada acció del sistema de votació queda registrada de manera immutable, en uns arxius que no es poden esborrar ni modificar. A més, es generen proves matemàtiques de tot el procés, que demostren de manera irrefutable el comportament del sistema. Tot això pot ser verificat per un auditor o una tercera persona independent".

Què passa si es coacciona el votant?

"Per internet es pot canviar el vot tantes vegades com es vulgui i el vot que val és l’últim. D’altra banda, sempre es pot votar de manera tradicional, i això invalidaria el vot digital".

Finalment Vallès, que ha recordat que Scytel farà 18 anys aquest 2019 i que la seva empresa participa en el 85% de totes les votacions electròniques del món, ha lloat aquesta eina enumerant-ne les virtuts: comoditat, rapidesa, precisió, accessibilitat, reducció de costos, transparència i increment de la participació. La direcció del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha explicat la seva experiència amb el sistema de vot electrònic i Hidalgo, de Scytel, ha exposat la seva experiència d’implantació del vot electrònic a Suïssa.

Canvi de la legislació en l’horitzó

A l'acte també s'ha abordat el marc legal, perquè la legislació vigent restringeix el sistema de vot electrònic. Segons preveu l'article 10.2, emmarcat en el decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, "els estatuts de cada club poden preveure el vot per correu llevat de l’elecció de la junta directiva i el seu president, que haurà de ser presencial". Respecte a aquesta qüestió, Pere Vilà, assessor jurídic de la secretaria general de l’Esport i coordinador de la nova llei de l’esport i l’activitat física a Catalunya, ha exposat que "el camí cap al futur és suprimir la restricció al vot electrònic sempre que es garanteixin els principis de vot".

L'única restricció actual per no implantar el vot electrònic per triar el president i la junta directiva del Barça pot deixar de ser-ho aquest any. Fem que totes les sòcies i socis del club puguin votar #SíalVotElectrònic https://t.co/GBWuodfxDO — Víctor Font (@victor_font) 28 de març de 2019

"Abans del final del 2019 hi haurà una nova llei de l’esport. Si hi ha consens entre tots els agents, és possible que abans d’any s’aprovi la nova regulació. Ara mateix l’horitzó és positiu", ha afegit Vilà.

"Sempre és positiu saber què pensa el soci"

Abans de la clausura de l'acte, a càrrec de Víctor Font, alguns ponents han debatut respecte a l'aplicació del vot electrònic. La periodista, política i empresària Pilar Calvo ha afirmat que "per transparència i participació, les eleccions s'haurien de realitzar amb totes les facilitats possibles". "Aprofitar els beneficis de la tecnologia tampoc ha de suposar perdre litúrgies com el tradicional dia de la votació presencial. També ha de ser una eina per passar la pilota als socis i conèixer les seves opinions”. El cuiner Fermí Puig ha expressat que afavoreixen "la participació al màxim de tots els seus socis, siguin on siguin". "Crec que aquesta hauria de ser la mentalitat i allunyar-nos de formes d’elecció opaques com la del Reial Madrid. Sempre és positiu saber què pensa el soci".

Per la seva banda, el consultor de comunicació i politòleg Carles A. Foguet ha recordat la "singularitat" d'un club com el Barça: "El Barça té una singularitat que el fa diferent arreu del món, i la democratització hauria de ser-ne un pilar. Emparar el vot electrònic permetria als aficionats poder participar d’una manera real en els afers del club". El periodista Ramon Besa també ha defensat l'aplicació del vot per internet: "El gran avantatge del vot electrònic és que, per a qui no se’n refiï, permet també el vot presencial, com s’ha fet fins ara".

Besa ha explicat que, d'entrada, el vot electrònic pot generar desconfiança, perquè "tots els filtres que s'han de passar per votar com fins ara donen una sensació de seguretat i, en canvi, fer-ho digitalment només implica prémer un botó"; per això ha argumentat que la pedagogia serà necessària per, "quan les regulacions ho permetin, explicar bé una eina que ha de contribuir a un dels principis bàsics del Barça com és la democràcia".

Una aposta de Font des del principi

Víctor Font ha conclòs l'acte recordant que ja des del 2015 defensa l'aplicació del vot electrònic. "Quan arriben les eleccions per presidir el Barça, tots els candidats ens omplim la boca amb la importància dels socis i, després, la seva capacitat de participació queda limitada als compromissaris. No té cap sentit que en un club democràtic com el Barça no s'estigui utilitzant aquesta eina per poder escoltar els socis", ha exposat Font. "Nosaltres posem el soci, que és el propietari del club, al centre del nostre organigrama perquè sigui important en la presa decisions".

Font ha exposat tres casos genèrics bàsics per aplicar el vot electrònic: la recollida de signatures per passar el tall per ser candidat a presidir el Barça; l'assemblea de compromissaris, que ha definit com un "òrgan antic i que no funciona a causa de la poca afluència de compromissaris respecte als que són convocats", i que creu que amb el vot electrònic "es facilitaria i es faria augmentar la participació"; i, també, la consultar als socis de diverses qüestions, com l'elecció de la samarreta de la temporada vinent i la retirada de samarretes al Palau Blaugrana.

Finalment, Font ha explicat que s'han reunit amb la secretaria general de l'Esport per avançar en la supressió de la restricció actual del vot electrònic a les entitats esportives catalanes, i s'ha posat a disposició del Barça per facilitar un software per poder aplicar-hi aquesta tecnologia. Un pas que, prèviament, també suposaria un canvi als estatuts del Barça.