I si el futbol durés més de 90 minuts?

“Quan aneu al camp de la Juve no cal que torneu amb moltes idees. No podrem fer gairebé res del que veureu allà”. Aquesta frase es va sentir fa uns mesos als despatxos nobles del Camp Nou, però ni feia referència a aspectes futbolístics ni d’organització de club. Parlava del camp, i més concretament de l’espectacle de llums i so previ a aquell partit de Champions. Un espectacle que el Barça també té previst poder fer en el futur per donar més al·licients als espectadors que vagin a veure els partits a l’estadi. Però aquesta idea que captiva l’àrea de màrqueting només té un inconvenient: no es podrà dur a terme fins que no estiguin enllestides les obres de renovació del nou Camp Nou.

El club blaugrana ja ha començat a planificar el futur amb el nou estadi i un dels objectius és atreure el màxim d’espectadors possibles. Per això es posaran en marxa un seguit d’iniciatives per “incentivar” que els aficionats vagin al camp, en la línia del que ja estan fent alguns clubs europeus. És el que els responsables de màrqueting anomenen “experiència”. Pretenen que els espectadors no es limitin a l’hora i mitja de partit sinó que tinguin activitats complementàries, tant individuals com familiars i per a totes les edats. “Els que avui van al camp tenen la mateixa experiència de tota la vida: 90 minuts i cap a casa. Volem que puguin disfrutar més estona”, explica a l’ARA un dels encarregats de posar en marxa aquesta idea.

Però com que, en el millor dels casos, no es podrà aplicar en la seva totalitat fins al 2022, els encarregats d’operacions del Barça han decidit posar en marxa de manera immediata un paquet de mesures per anar acostumant els aficionats a gaudir més estona de la visita a l’estadi. La prova pilot es va fer contra el Girona, i es preveu que se’n facin altres al llarg de la temporada. A partir del curs vinent ja seran habituals els dies de partit. Unes activitats que es faran o bé dintre de l’estadi o a l’esplanada de tribuna i que a la llarga també suposaran més ingressos en concepte de marxandatge i restauració, entre d’altres.

Els tres handicaps actuals

Ja s’han fet els primers esbossos de com seran els dies de partit amb el nou Camp Nou, i a l’àrea de màrqueting s’han preguntat si realment és necessari haver d’esperar fins que s’acabin les obres per tirar endavant tot el paquet de mesures. La resposta ha sigut negativa per tres limitacions actuals: una que es resoldrà a l’estiu i les altres que se superaran amb el nou estadi.

El handicap més fàcil de solucionar és el de la instal·lació elèctrica, que ha quedat obsoleta i s’ha de reformar en la seva totalitat. Les obres es faran aquest estiu i estan pressupostades en 10 milions d’euros. Però s’haurà d’esperar per poder disposar de tota l’esplanada de tribuna, que fins que es construeixin els nous aparcaments subterranis està gairebé plena de vehicles. El tercer inconvenient fa referència a l’enllumenat del camp i al sistema de so.

En alguns camps de Primera, com el del Sevilla, s’engeguen i s’apaguen els llums per donar la benvinguda als jugadors. “Això ara no ho podem fer, perquè si els apagues necessites 15 minuts perquè els focus es tornin a posar en funcionament”, expliquen des del Barça, que també parlen dels problemes amb la megafonia. “Hi ha un gran altaveu que funciona a màxima potència, i que sí que se sent perfectament a tribuna, però en alguns punts de l’estadi gairebé no se n’assabenten”, afegeixen les mateixes fonts.

El canvi d’aquests equipaments per uns de més actuals és molt costós i el Barça ha decidit esperar que s’acabin les obres de remodelació del Camp Nou. Només en el cas que l’inici dels treballs s’allargués més del previst es plantejarien la possibilitat d’avançar-ne la instal·lació.

“El gran canvi arribarà amb el nou Camp Nou. Tindrem més espai i la tècnica i la tecnologia ens permetran fer mil coses. Però mentrestant volem anar fent coses, com ja vam provar contra el Girona. Que hi hagi algun al·licient per aconseguir que la gent vingui abans”, expliquen des dels despatxos nobles. Dissabte l’activitat va començar una hora i mitja abans, amb photocalls, pintacares i batucades, entre altres activitats.

En el futur també es podrà treure més partit dels videomarcadors -el club sondeja l’opció que s’hi pugui veure el partit en directe o que serveixi per interactuar amb els aficionats- i es mediten altres propostes, com la de fomentar l’ambient a l’estadi, en paral·lel a l’espai d’animació. Aquesta és una proposta que ja incloïa en el seu programa electoral l’excandidat Toni Freixa als comicis del 2015.

Una proposta recurrent

En el fons no és una idea nova, i en anteriors temporades ja s’havien fet algunes iniciatives per atreure els espectadors. Sense anar més lluny, en el primer any de Joan Laporta a la presidència el club va impulsar algunes iniciatives, com la presència d’un grup de rock perquè toqués l’himne abans del partit o l’organització de petites activitats al descans. Potser la més destacada va ser la proposta gastronòmica, que variava en funció del rival: la més famosa va ser la nit del gaspatxo, coincidint amb la visita del Sevilla. Però allò eren iniciatives puntuals i ara la novetat és que seran habituals i més ambicioses. És a dir, que si el Barça juga un diumenge a les 4, el club no vol que els socis i aficionats arribin a l’estadi cinc minuts abans, sinó que vagin a passar el dia al Camp Nou.