La generositat de Lucas i l'autosuficiència de Benzema: les claus del Barça-Madrid

El Barça-Madrid de Copa no serà una còpia de l'últim clàssic del Camp Nou, quan Lopetegui encara era el tècnic blanc, però aquell partit marca algunes de les prioritats de cara al partit d'aquest dimecres. Amb Solari i els seus retocs, els blancs passen per un dels seus millors moments. La grandesa del xoc centra en tres noms les expectatives d'un duel que també viu pendent de l'estat de Leo Messi:

El comodí de Lucas Vázquez

En l’onze de gala, Santiago Solari no s’imagina un Reial Madrid sense Lucas Vázquez. El gallec és el jugador que, amb aportació ofensiva, menys li desdibuixa l’equip. El seu retorn defensiu li aporta equilibri, sobretot si ha de creuar curses amb Jordi Alba, que ja va fer mal als blancs al Camp Nou en Lliga. A més, en atac la seva generositat en amplitud permet al Madrid estirar defenses i obrir intervals que potencien l’art rematador de Benzema i Bale, tant des de la centrada com amb les passades filtrades per acabar amb un xut o un un contra un.

Benzema en mode autosuficient

Sense Cristiano, Benzema només necessita moure’s per a ell mateix. Moltes de les solucions ofensives sorgeixen de les seves aparicions-desaparicions, uns viatges fora de l’àrea que poden treure de zona Piqué i Lenglet. Si, a més, el Madrid té trams de molta possessió, els centrals hauran de gestionar bé el triangle defensiu amb Busquets, que sovint salta a les primeres pressions. Benzema fa mal quan filtra a qui corri per davant seu, és l’amo del punt de penal en passades enrere dels laterals i, en l’estat actual, és una amenaça tant en el xut llunyà com en la transició.

Marcelo toca menys la seva tecla

Ja no és indiscutible. El lateral està veient com el bon rendiment de Reguilón li treu protagonisme, però l’entorn d’un clàssic –partits que sempre li han potenciat les virtuts– pot fer que Solari el recuperi. Les pujades de Marcelo, beneficiat per conviure amb Messi a la banda, sempre han sigut un problema defensiu per al Barça, tant des de les conduccions com amb les aparicions en el canvi d’orientació. És tan important el que genera en camp contrari, associant-se amb Kroos i el seu company de carril, que Valverde podria condicionar el seu plantejament per situar Rakitic en un rol de cobertura per la dreta.