“Com a gestor de grup és molt llest i observador”

“El Lluís és, sobretot, un gestor”. Ho diu algú que fa 22 anys que coneix Lluís Cortés, que dimecres va ser presentat com a nou entrenador del Barça en substitució de Fran Sánchez. Jaume-Joan Rius va passar amb ell un estiu al campus de futbol Benito Floro a Rialp quan tenien 10 i 12 anys, van fer junts la carrera d’INEFC a Lleida i els últims anys van treballar plegats a l’escola d’entrenadors de la Federació Catalana de Futbol i a les seleccions catalanes. “És intel·ligent, és metòdic. Al futbol professional és tant o més important ser capaç de gestionar tot l’entorn i el vestidor com tenir capacitats tàctiques, i d’anàlisi del joc col·lectiu, que el Lluís té”, amplia. A casa seva també creuen que, per damunt de tot, el Lluís té una virtut per ser bon tècnic: “Com a gestor de grup és molt llest i molt observador, i això li permet anticipar-se als problemes”, diu el seu germà gran, el Jordi, també entrenador.

L’habilitat en el tracte amb el vestidor és una de les característiques que sembla més determinant per al que resta de temporada a la Lliga Iberdrola, el gran objectiu de l’equip i que aquest dissabte té un primer examen exigent contra el Llevant (13 h, Gol), tercer classificat. El porter Jordi Gómez, que també el va acompanyar en la seva etapa a la selecció catalana, en lloa que sigui “pròxim a les jugadores”. Un exemple: quan Cortés feia de segon entrenador al Lleida Esportiu, va anar a captar dues bessones que destacaven amb nens al Mollerussa. “Ens va donar l’oportunitat, a la meva germana Andrea i a mi, d’entrar en un gran club de Lleida. Vam aprendre molt amb ell i el Rober. El Lluís és un dels entrenadors que, quan corregeix, ho fa amb un feedback positiu i dona confiança. És molt carismàtic i empàtic, i té bastanta mà esquerra per portar un vestidor femení”, assegura Pili Porta, ara a l’Europa. La jugadora recorda que sempre ha sigut “molt treballador i molt constant”, qualitats que l’han portat a la banqueta més important de Catalunya amb 32 anys.

Però és que Cortés va veure clar des del principi cap on volia orientar la carrera professional. “Va fer una aposta decidida pel futbol femení. Estava convençut que faria un gir i que creixeria, i ha estat molts anys treballant en vestidors de noies. Els coneix molt i molt bé”, relata el seu germà. Per a Rius, de fet, l’aposta del club blaugrana és “molt encertada” perquè “hi ha poca gent a Catalunya que conegui el futbol femení com ell” i que, a més, “ja hagi treballat a la casa”.

Marcat per Emili Vicente

Amb Lluís Cortés, el Barça s’assegura un entrenador “molt metòdic i constant en la feina”, que vol “tenir el procés d’entrenament entre setmana molt controlat” i que està marcat per un dels tècnics més estimats del futbol català. “Som de l’escola de l’Emili Vicente. D’ell vam mamar tot això, tant a l’INEFC de Lleida, de professor als cursos d’entrenador, com al Balaguer, quan el Lluís hi jugava. Es va amarar molt d’aquest caràcter de l’Emili, més prudent, més metòdic, més discret, sempre políticament correcte, mirant de no buscar-se problemes. I això és clau en el futbol”, destaca el Jordi.

Aquest aprenentatge amb Emili Vicente s’ha traslladat a un desig futbolístic per dotar els seus equips d’un punt de vitalisme i d’un tret diferencial. “Ha sigut innovador. A les seleccions ja buscava fer coses diferents perquè els seus equips fossin especials i guanyadors”, recorda Gómez. “És estudiós del rival, de la competició i del context en què conviu, i això l’ajuda a arribar al detall”, insisteix el porter.

“Serà atrevit”

El seu germà gran té clar quin Barça es començarà a veure davant el Llevant aquest cap de setmana: “El partit serà atrevit i valent, perquè sempre ho ha sigut, però sense cometre cap imprudència”. Que conegui tan bé el planter de Catalunya també pot acabar fent que sigui “decidit en l’aposta per les jugadores joves que pugen”, augura el Jordi. Aquesta temporada el Barça està promocionant Candela Andújar, Claudia Pina i Jana Fernández, jugadores a qui ha seguit de prop a les seleccions. Però Jordi Gómez, que va ser la seva mà dreta fa anys, apunta cap a l’inici de l’article per imaginar els seus èxits al Barça els pròxims cinc mesos: “La clau no serà només que gestioni bé el grup. La clau és que aconsegueix que la gent que l’envolta treballi molt a gust amb ell. Això s’acaba traslladant al camp”. Avui arrenca l’etapa Lluís Cortés al Barça.