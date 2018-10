Un gol perfecte que recorda el millor Barça

Els 93.265 espectadors que han anat al Camp Nou es podien esperar un inici de partit intens, lluitat, jugat amb el cor i, amb el potencial ofensiu als dos conjunts, obert i amb ocasions. Tot això, malgrat les absències damunt la gespa de Leo Messi, recuperant-se d’una lesió al radi del seu braç dret, i de Cristiano Ronaldo, fent gols al Juventus de Torí. El que poc es podien esperar és que quan tan sols havien passat 10 minuts de l'inici del partit, es trobarien davant d’una obra art del Barça: Philippe Coutinho ha culminat amb gol una jugada de 27 passades en què gairebé tots els jugadors blaugranes han tocat la pilota. L’únic que no l'ha tocat ha estat Luis Suárez, que ha fet una desmarcada decisiva perquè Coutinho hagi opogut rematar a plaer una gran assistència de Jordi Alba, un velocista que, des de la marxa de Neymar l’estiu del 2017, s’ha fet amo i senyor del carril esquerre.

540x306 El primer gol del Barça / FC BARCELONA El primer gol del Barça / FC BARCELONA

El Camp Nou cantava, ballava i celebrava el primer del Barça, un gol que simbolitzava un retrobament amb el millor Barça, aquell que va fer de la possessió la seva millor arma, que es va començar a gaudir, sobretot, amb Johan Cruyff com a entrenador i que va arribar a la seva cúspide amb Pep Guardiola a la banqueta blaugrana. Gols que es cuinaven a partir de llargues possessions, de moviments ràpids i àgils acompanyats de passades fines. Com el primer gol d'aquest diumenge que ha servit per encarrilar una victòria molt treballada contra el Reial Madrid (5-1).

Lenglet ha recuperat la pilota al minut 8 i 56 segons. Un minut i 35 segons després, Coutinho enviava la pilota al fons de la xarxa superant a Tibaut Courtois. El central francès ha recuperat la pilota, l'ha cedit enrere cap a Ter Stegen i la sala de màquines del Barça formada per Busquets, Arthur i Rakitic ha començat a moure la pilota amb criteri amb la participació també de Sergi Roberto, Jordi Alba, Rafinha, Piqué... mentre els futbolistes del Real Madrid perseguien sense encert la pilota en un rondo gegantí que ha acabat amb una passada en llarg de Rakitic llegint a la perfecció una gran desmarcada de Jordi Alba davant una defensa avançada blanca que ha trepitjat àrea i ha fet una passada endarrere que Coutinho ha convertit en el primer gol del Barça.

Suárez remata el partit

A partir de llavors, el Barça ha jugat un primer temps de molt nivell, àgil i intel·ligent amb la pilota als peus, que circulava veloç als peus de Rakitic, Sergio Busquets i Arthur. Els tres migacampistes, a banda de fer rutllar els engranatges del joc blaugrana, també han estat intensos en la pressió: gairebé han recuperat 20 pilotes entre els tres al primer temps. Amb aquest domini, el segon del Barça ha arribat de penal i ha clos una primera part memorable dels jugadors d'Ernesto Valverde.

A la segona meitat, Julen Lopetegui ha canviat el sistema donant entrada a Lucas Vázquez per un desdibuixat Raphaël Varane i va passar a jugar amb un esquema de tres centrals i dos carrilers. Marcelo, amb un gol, ha posat la por al cos dels blaugranes. De fet, als primers 10 minuts del segon temps, el Madrid ha arribat a generar quatre ocasions de gol pràcticament consecutives. Davant d'aquest escenari, Ernesto Valverde ha reaccionat i ha donat entrada, primer a Semedo i, després, a Dembélé, per matar el partit al contraatac. El francès, seriós, ha participat en la construcció del tercer i del cinquè gols blaugranes. El 3-1 ha estat obra de Luis Suárez, el 4-1 també i el 5-1 final l'ha tancat Arturo Vidal amb una rematada de cap.