Una golejada que envia Ernesto Valverde al racó de pensar

Ernesto Valverde s’havia passat tota la prèvia advertint que el Roma no estava mort. Deixant clar que si et relaxes pots convertir-te en víctima. Explicant que no volia que fos un partit amb fets excepcionals. Però els fets excepcionals es van produir, el Barça va ser la víctima i el Roma en va sortir més viu que mai. I Valverde, que ho havia advertit, no va poder evitar-ho. “Ja havia dit que la idea era sortir a jugar, com si el partit d’anada hagués sigut un empat. La intenció era sortir a guanyar però ells han sigut molt forts, s’han arriscat... i no ens han deixat jugar com ens agrada”, admetia un tècnic que haurà d’esperar al futur per poder arribar a una final de la Lliga de Campions. El seu equip va fer un 60% de passades menys de les que sol fer, gairebé no va xutar a porteria i no va trobar solucions a la proposta d’un Eusebio Di Francesco que va ser atrevit i imaginatiu, i va trobar premi.

“Aquesta derrota fa molt de mal, és veritat. Sempre tens el somni de poder guanyar una competició a l’inici de la temporada, però només pot guanyar un i ens ha tocat caure abans del previst, segurament. Cal aguantar aquests dies durs, cal centrar-se en les dues competicions que ens queden. Sap greu perquè era una gran oportunitat i s’ha convertit en una gran decepció”, deia el tècnic, que va afegir que entenia que ara les anàlisis siguin “exagerades” per la magnitud de la derrota. Josep Maria Bartomeu, per la seva banda, que no tenia previst parlar al final del partit, va entendre que li tocava donar la cara i va demanar disculpes als aficionats. “Ells han cregut en el triomf. I quan un s’hi esforça pot aconseguir els seus objectius. Han sigut millors, cal admetre-ho”. El president va afirmar que “aquest resultat fa mal”: “Ho hem d’analitzar detingudament. Avui em sap molt de greu per l’afició”, va dir intentant calmar les coses i evitar parlar en calent. “Cada any els equips es preparen per guanyar totes les competicions. Sigui amb Ernesto Valverde o amb un altre entrenador, lluitem cada temporada per guanyar-ho tot, però avui no ha pogut ser”, va dir Bartomeu acomiadant-se d’una Lliga de Campions en què el Barça ha guanyat tot just un dels partits fora de casa, amb gol en pròpia porteria a Lisboa. “Sempre esperes que amb un rival com aquest, jugant amb tant de risc, en algun moment podràs tenir alguna ocasió. Que amb una passada a l’espai podràs fer mal. Ells ens han obligat a jugar en llarg, però han anat guanyant pilotes en el joc aeri. I els ha sortit tot amb un joc molt agressiu”, va concloure Valverde, que va admetre, quan l’hi van preguntar, que ell era el principal responsable de la temporada. El tècnic encara pot guanyar dos títols, però ara haurà de reflexionar sobre una nit difícil d’oblidar a Roma.