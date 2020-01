La golejada no evita l’autocrítica

Progressa adequadament. El Barça de Quique Setién va superar ahir una fase de la seva particular pretemporada metafòrica. El projecte interioritza els nous mecanismes en un dels trams calents del curs oficial. L’inici de la segona volta és trampós. El calendari de la Lliga Santander es fa llarg i les jornades de Champions queden lluny, sempre sobre el paper, perquè el ritme és frenètic. L’obsessió del nou tècnic blaugrana és definir les bases del nou estil. La golejada contra el Leganés a la Copa del Rei (5-0) el va convèncer a mitges. “Hem jugat molt bé els 25-30 primers minuts. Hem tingut el control i hem recuperat molt ràpid. Però és veritat que ells han tingut un parell d’accions que ens han pogut fer mal. Això sempre serà una opció pel rival. No estic del tot satisfet, la veritat. Hem tingut la fortuna de trobar el camí del gol amb una mica més de facilitat, però hem perdut el control durant un tram. Hi ha hagut imprecisions quan havíem de tenir més control”, va analitzar, fent autocrítica en el millor resultat de la seva etapa a la banqueta del Camp Nou.

No hi haurà fitxatges

Aquesta cerca de la matrícula d’honor serà un exercici de malabars a dues bandes, perquè les possibilitats de la plantilla són molt particulars. El Barça va decidir ahir no fitxar cap davanter centre aquest mercat d’hivern. La secretaria tècnica assegura que no ha pogut trobar un jugador de garanties que rellevi Luis Suárez. Ahir va sonar el nom de Cédric Bakambu com a alternativa d’urgència però no es va concretar res. L’entorn del club matisa que les poques opcions que hi havia sobre la taula eren massa cares. És el gran argument que defensa la seva posició. El serial d’incorporacions sembla que queda definitivament tancat a falta de 24 hores per al tancament de la finestra de fitxatges. Amb Carles Pérez ja entrenant-se amb el Roma, el protagonisme de la línia ofensiva es limitarà a Leo Messi, Ansu Fati, Antoine Griezmann i Ousmane Dembélé, que és a punt de rebre l’alta mèdica. “Jo estic tranquil. Sempre hi pot haver risc en clau de lesions, però tinc molta confiança en els jugadors. Ara recuperarem Dembélé, que explotarà, segur”, deia Setién.