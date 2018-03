La gran decisió d’Iniesta

Continuar una temporada més o anar-se’n aquest estiu, aquesta és la qüestió. Andrés Iniesta podria viure els seus últims mesos com a jugador del Barça. El manxec està meditant molt seriosament l’opció de deixar el club a l’estiu i s’espera que prengui una decisió definitiva ben aviat. De fet, té temps fins al 30 d’abril per comunicar-la al Barça. Ara per ara no hi ha res tancat, però la balança es va decantant progressivament cap al comiat, com a mínim si es fa cas dels comentaris que arriben des del seu entorn, que ja dona per fet que acabarà fent les maletes aquest estiu. També treballen amb aquesta tesi els màxims dirigents del club blaugrana. Però és només una tesi i no una posició definitiva perquè, com asseguren totes les parts, Iniesta encara no ho té clar i vol uns dies més per acabar-s’ho de rumiar. “La decisió que prengui serà la més honesta. Encara falten unes setmanes”, deia el mateix Iniesta dimecres.

“No hi ha res tancat, però tot apunta en aquesta direcció, que se n’anirà”. La resposta l’han donat els últims dies tant des dels despatxos nobles del Barça com des de l’entorn d’Iniesta, si bé al club no perden l’esperança que s’acabi fent enrere i decideixi continuar una temporada més al Camp Nou. “Va dir-nos que, de seguida que ho tingués clar, ens ho faria saber. I que seríem els primers a saber-ho. No ens ha dit res encara i té fins al 30 d’abril. Sabem que Iniesta és honest en aquest sentit, així que cal esperar. Si es queda, per a nosaltres seria fantàstic”, afegeixen fonts oficials del club blaugrana.

Però resulta que van passant els dies i que encara no s’ha rebut resposta del migcampista manxec. Ni negativa ni tampoc positiva. Per això molts s’inclinen a pensar que se n’acabarà anant. “És el que ha passat habitualment en aquests casos. Guardiola, Luis Enrique... quan algú tarda tant a pronunciar-se és que el comiat és a prop”, apunta una de les fonts consultades, que també assegura que el futbolista encara no ha pres una decisió en ferm.

Un jugador introvertit

Perquè Iniesta és un jugador molt introvertit que no acostuma a donar gaires pistes sobre què pensa o com veu les coses. Ara fa poc més d’un any, quan en una reunió va dir al seu entorn que meditava marxar -aleshores l’entrenador encara era Luis Enrique-, alguns van tardar una estona a reaccionar. Els agafava de sorpresa. Ara tothom està avisat i només falta saber si acceptarà o no alguna de les propostes milionàries que ha rebut i que té damunt la taula. La qüestió econòmica serà important en una hipotètica nova destinació d’Iniesta, però no serà l’única cosa que valorarà el de Fuentealbilla si se n’acaba anant: també tindrà la proposta futbolística del seu nou club o, encara més important, el país on jugaria els pròxims anys.

Diversos mitjans donen per fet que Andrés Iniesta acabarà marxant aquest estiu i que se n’anirà a la Xina. Però no tothom ho té tan clar. Ara fa un any va estar valorant una oferta dels Estats Units, que va acabar desestimant per renovar indefinidament amb el Barça. Però aquesta proposta, segons assegura una de les fonts consultades, és la que més el sedueix i la que acabaria acceptant, descartant així “les opcions de jugar a Qatar o a la Xina”.

El que sí que és evident és que Iniesta acabarà marxant del Barça més d’hora que tard, i que si no és aquesta temporada serà la següent, perquè passen els anys -al maig en farà 34- i perquè va acumulant petits problemes musculars que fan que es perdi partits. Aquesta temporada s’ha lesionat sis vegades, si bé ha estat un màxim de quinze dies fora dels terrenys de joc. D’altra banda, i malgrat que aquest curs ha tingut molt més protagonisme que l’any anterior, ha sigut un habitual en les substitucions: dels 32 partits disputats, en 29 ha jugat de titular però només en tres d’aquests ha disputat els 90 minuts. Aquesta situació també pesa en un jugador que “vol jugar, vol ser protagonista, i que si creu que juga menys del que mereix o que ja no pot donar el màxim, se n’anirà”, explica algú que el coneix bé.

Una sortida inesperada, al principi

Perquè Andrés Iniesta sempre havia rebut propostes de clubs per si volia marxar del Barça, però fins fa poc més d’un any no n’havia fet cas. Tampoc el seu entorn hi donava importància. “Tenia la vida feta aquí. És una persona senzilla, molt familiar. Ningú s’imaginava que marxés perquè ningú se l’imaginava lluny de casa”, explica una persona del seu entorn quan recorda la sorpresa que va significar que Iniesta li va dir que potser deixava el Barça.

Al capità el van molestar dues coses. La primera, que no es va sentir valorat per un club que va aparcar la seva renovació fins al final, segurament perquè també se sumava a la tesi que seria fàcil de convèncer, i que li va acabar fent una proposta a la baixa. La segona qüestió va ser la pèrdua de protagonisme en l’onze de Luis Enrique, on Iniesta va quedar relegat a un paper secundari, sent suplent en algunes de les grans cites de la temporada.

Si Iniesta no se’n va anar aleshores va ser perquè amb el canvi d’entrenador també va canviar el seu estatus. En la seva primera roda de premsa, Ernesto Valverde li va prometre que seria protagonista i el tècnic va complir la paraula des del primer dia. L’últim exemple, contra el Chelsea: malgrat sortir d’una lesió de la qual s’havia recuperat forçant els terminis, a l’entrenador no li va tremolar el pols a l’hora de fer-lo jugar de titular. Madrid, Atlètic de Madrid, València, Juventus, Chelsea... sempre que el Barça s’hi jugava alguna cosa, Valverde ha confiat en Iniesta.

El dubte és si amb això en tindrà prou o si preferirà igualment canviar d’aires. La pilota és a la teulada d’Iniesta.