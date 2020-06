Els aficionats del Barça tindran veu als videomarcadors del Camp Nou

El Barça ha demanat a través de les xarxes socials als aficionats que es gravin cantant l'himne del Barça. El club escollirà els millors vídeos rebuts a través de la plataforma Viber i els projectarà als videomarcadors del Camp Nou durant els partits de l'equip entrenat per Quique Setién.

El Barça ha de jugar cinc partits com a local contra el Leganés, l'Athletic Club, l’Atlètic de Madrid, l’Espanyol i l’Osasuna. La junta directiva del Barça va aprovar fa uns dies la iniciativa "Aquí juguem tots", una acció que es desenvoluparà al Camp Nou en el partit que es disputarà contra l’Atlètic de Madrid, corresponent a la jornada 33 del campionat de Lliga. Consistirà en oferir als socis, penyistes i aficionats de tot el món la possibilitat d’omplir una part de les grades de samarretes oficials del Barça personalitzades amb els seus noms. D’altra banda, les penyes oficials del club que ho vulguin hi podran col·locar les seves pancartes distintives.

L'acció preveu que es faci un mosaic amb totes les localitats equipades i que els participants, a més de tenir la seva samarreta, també s'emportin el record de la fotografia de l'estadi que es farà exclusivament per a aquesta ocasió. Les 15.000 samarretes que es posaran a la venda a un preu de 65 euros seran un model exclusiu, perquè, a banda d’anar personalitzades, portaran una inscripció commemorativa que les farà úniques. Una part dels ingressos obtinguts es destinarà a la Fundació del club per a la lluita contra les conseqüències socioeconòmiques del covid-19 i, més concretament, al programa de la Creu Roja de Catalunya de cistells bàsics d’aliments per a les famílies i els infants més vulnerables.

El termini per a l’adquisició d’aquestes samarretes s’obrirà el dia 15 de juny i es podrà dur a terme mitjançant una aplicació de la web del club, que permetrà fer-ne la personalització i el pagament alhora. Un cop finalitzat el partit, el club enviarà les samarretes als domicilis dels compradors.