De somni a malson: la història de l'aficionat afganès de Messi

Murtaza Ahmadi fa fer-se mundialment famós al 2016. La seva fotografia jugant a futbol amb una samarreta de Messi feta de plàstic va circular per tots els racons de les diferents xarxes socials. El somni de conèixer el capità del Barça va fer-se realitat, però, mesos després, la vida d'aquest nen afganès s'ha complicat radicalment. Murtaza i la seva família van abandonar al novembre la seva casa al sud-est de la província de Ghazni. El seu no és un cas únic. Centenars de famílies van fugir del caos dels combats després que els talibans iniciessin una ofensiva.



Ara es troben entre milers de persones desarrelades que lluiten per arribar a Kabul. Han de conviure amb la incertesa i la por: els talibans busquen el seu fill. L'AFP es va reunir dies enrere amb la família a una habitació llogada de Kabul, on la mare del nen, Shafiqa, va explicar com havien fugit del seu barri de Jaghori després d'escoltar trets de pistola. "No podíem agafar cap de les nostres pertinences. Només vam salvar les vides", va dir.



La família pertany al grup ètnic Hazara denominat xiïta, que va ser atacat pels talibans sunnites durant la seva operació bèl·lica de novembre a Ghazni. L'ONU diu que fins a 4.000 famílies van fugir, amb testimonis que van descriure el "terror absolut" a l'AFP. Centenars de civils, soldats i insurgents van morir en els combats. La família Ahmadi van haver de gestionar la por de saber que els terroristes estaven buscant al petit Murtaza.



"Diuen que si el capturen, el tallaran a trossos", va comentar Shafiqa, horroritzada. Els esports es van tolerar en comptades ocasions sota el règim talibà de 1996-2001. L'estadi de futbol de Kabul era un lloc conegut per les lapidacions i les execucions. Shafiqa va confessar que havia intentat tapar la cara del seu fill quan fugien. "Els homes de les forces locals ens van trucar dient que havíem de donar els diners que havíem cobrat de Messi si no volíem que el meu fill prengués mal. Durant molts dies no el deixàvem estar pel carrer jugant amb els altres nens de la ciutat", explicava.

L'aventura de sobreviure

La familia Ahmadi va fugir fa dos anys al Pakistan per por a ser segrestat per una màfia local que va amenaçar la seva família, va confirmar Wahid Ahmadi, el seu cosí, a l'agència DPA. Segons mitjans afganesos, Murtaza va emigrar amb els seus pares i quatre germans. "Temíem que segrestessin a Murtaza i reclamessin una xifra de diners molt alta", va explicar Wahid.

La família havia sol·licitat prèviament a Islamabad un visat a l'ambaixada espanyola, i va acabar marxant a Quetta, ciutat on centenars d'afganesos arriben per escapar dels conflictes bèl·lics de la zona. "No creiem que puguin tornar a Afganistan", va assegurar el seu cosí, que va reconèixer que quan Messi va enviar diversos regals a Murtaza, una samarreta oficial de l'Argentina entre ells, van ser moments "molt feliços". "Ara tot s'ha tornat a complicar", va lamentat Ahmadi.