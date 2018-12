L’honor contra l’angoixa

El Barça ja està classificat per als vuitens de final i com a primer de grup. Per això la visita del Tottenham al Camp Nou (21h, Movistar Liga de Campeones) podria ser únicament un tràmit. Però resulta que els anglesos s’estan jugant la classificació per als vuitens de final, ja que estan empatats en punts amb l’Inter de Milà. Els Spurs, doncs, necessiten guanyar a Barcelona i fer-ho, com a mínim, per la mateixa diferència que els italians. Per tant, no és un partit qualsevol, i per tant el Tottenham posarà tota la carn a la graella, però també el Barça sortirà amb un onze de garanties al terreny de joc. “És un partit per als jugadors forts i motivats. L’Inter no ha de patir. Nosaltres mirem per nosaltres i anirem a guanyar”, va dir Valverde a la prèvia.

El Barça va guanyar a la segona jornada a Wembley per 2-4 i ara el Tottenham sap que només li val la victòria contra un equip que no perd a casa en partit de Champions des del 2013. Perquè, a l’altre partit, donen per fet que l’Inter no tindrà problemes per superar el PSV Eindhoven, que ja sap que acabarà cuer. Amb el Tottenham i l’Inter empatats a set punts i amb el mateix goal average, obtindrà el bitllet per a vuitens l’equip que guanyi el seu partit per més diferència de gols. En cas que igualessin els resultats, es classificaria el conjunt de Londres.

El tècnic del Barça va reconèixer, això sí, que farà alguna rotació en l’onze titular per “donar descans” a algun dels futbolistes. I un d’ells, com va desvelar, serà Luis Suárez, que aprofitarà el descans per recuperar-se de les molèsties al genoll que arrossega des de fa setmanes. També jugarà Jasper Cillessen a la porteria en el lloc de Ter Stegen perquè l’holandès pugui debutar a la Champions. Però pel que fa a la resta, no es preveuen gaires més sorpreses, més enllà de la possible entrada de Vermaelen a l’eix de la defensa per donar descans a Gerard Piqué.

Messi jugarà perquè aquests partits el motiven, Coutinho tornarà a l’onze inicial després de la suplència contra l’Espanyol i Dembélé -autor d’un nou acte d’indisciplina en arribar dues hores tard a l’entrenament de diumenge- viurà un nou examen a l’estadi. D’altra banda, està previst que reaparegui el migcampista Arthur Melo, absent els tres últims partits per una sobrecàrrega als adductors. “Volem seguir invictes a casa. Respectem molt tant el Tottenham com l’Inter, però són ells els que arriben amb la classificació per decidir. Nosaltres anem a guanyar el partit”, va sentenciar el Txingurri.

Pochettino es justifica

El Tottenham, condicionat per baixes destacades, com la del lateral Kieran Trippier, aterrava ahir a Barcelona. El seu entrenador, Mauricio Pochettino, demanava concentració als seus jugadors i esquivava el debat sobre les rotacions que pogués fer el Barça en el partit. “Ja sabem que tenen molta qualitat. Nosaltres hem de fer el nostre partit”. L’argentí, conscient que no li serà fàcil classificar-se a la Champions, va justificar que jugaria amb inferioritat de condicions respecte als rivals perquè aquest estiu no ha pogut reforçar la plantilla amb cap fitxatge de primer nivell.