L’hora de donar un cop de puny sobre la taula

Una setmana i un dia separen el Barça-Sevilla d’avui (20.45 h, Movistar Partidazo) del clàssic que es disputarà al Camp Nou el diumenge 28 d’octubre. Entremig, l’Inter de Milà també visitarà la capital catalana. Aquest dissabte no comença una setmana qualsevol per al Barça, sinó una que pot ser decisiva per donar un cop de puny damunt la taula i demostrar que els blaugranes volen ser els líders a la Lliga i manar al seu grup de la Lliga de Campions.

“Són tres partits molt importants. Primer, contra el Sevilla, que és líder, i és el primer cop des que vaig arribar al Barça que nosaltres no estem al capdavant de la taula. Després, amb l’Inter, ens juguem el primer lloc del grup; i contra el Madrid és un clàssic, i tots sabem el que això implica. És una setmana intensa i bonica”, va valorar ahir el tècnic blaugrana, Ernesto Valverde. La primera pedra en el camí d’aquesta setmana de tres partits serà un Sevilla que arriba al Camp Nou amb el cap ben alt després de situar-se com a líder quan s’han disputat vuit jornades.

Valverde té clar el rival que es trobarà avui, més enllà de si Pablo Machín, el tècnic del Sevilla, optarà per fer un marcatge individual a Messi -com ja va fer la temporada passada a Montilivi, quan entrenava el Girona i va encomanar la tasca de no separar-se de l’astre argentí a Pablo Maffeo- o sortirà d’inici amb un sol punta, en lloc de la parella André Silva-Wissam Ben Yedder, que firmen set i cinc gols a la Lliga respectivament i que entre els dos han marcat 11 dels 20 gols que han fet els andalusos en els seus sis últims partits. “Tenen un estil molt definit, i ser els líders els donarà confiança per venir al Camp Nou a jugar-nos de tu a tu”, va dir Valverde. “Sortirem al partit amb molta seguretat, i tant de bo continuem sent el mateix equip que hem demostrat ser fins ara”, va afirmar Machín.

El Sevilla recupera Mercado

Per a l’enfrontament d’avui, el Sevilla recupera efectius a la defensa (ja està recuperat el defensor argentí Gabriel Mercado), mentre que Valverde, que té les baixes de Samuel Umtiti i Thomas Vermaelen, ha convocat el central del filial Juan Brandariz Chumi, de 19 anys i que aquesta setmana s’ha exercitat diversos cops amb el primer equip. El central belga del Barça, lesionat divendres passat amb la seva selecció, estarà fins a sis setmanes de baixa. En canvi, el Barça no ha comunicat l’abast de la lesió d’Umtiti. “No soc metge, però crec que podrà estar ben aviat amb nosaltres. El necessitem”, va dir ahir Valverde. El central francès, amb molèsties al genoll esquerre, preferiria un tractament conservador i tornar a jugar d’aquí a unes setmanes abans que no passar pel quiròfan i estar diversos mesos de baixa.

Gerard Piqué i el francès Clément Lenglet, aterrat aquesta temporada a Barcelona procedent, precisament, del Sevilla, són els dos únics centrals del primer equip disponibles a les ordres de Valverde, que preveu diverses alternatives en cas d’emergència. “Busquets, un lateral dret o jugadors del filial, com Chumi, poden ser una alternativa a la posició de central”, va explicar el preparador basc, que malgrat tot va admetre que “tenen clar” que el migcampista de Badia del Vallès rendeix millor al mig del camp. A banda de Chumi, Valverde va lloar el filial blaugrana: “Hi ha molt de nivell i hi ha jugadors que es van entrenant amb nosaltres, com Miranda. També Riqui Puig, Aleñá, Cuenca, Chumi... Vaig decidir que Miranda no jugués contra el Leganés en un partit fora de casa i vaig optar per un jugador amb més experiència [Vermaelen va jugar de lateral esquerre per donar descans a Alba]”.

“Piqué ha tingut una idea genial”

Ahir, el Txingurri va tornar a sortir en defensa de Piqué, que, havent apartat la seva participació a la selecció espanyola, aprofita les finestres FIFA per dedicar-se a l’organització de la nova Copa Davis. “L’únic que em molesta de Piqué és que no se m’hagi acudit a mi la idea genial que ha tingut ell. Quant a la resta, el veig al 100%”, va dir el basc.

El central català ha jugat tots els minuts de tots els partits. De fet, juntament amb Ter Stegen, és l’únic futbolista de la primera plantilla que encara no ha descansat. Malgrat els seus compromisos, que van més enllà del Barça quan hi ha les aturades pels partits de les seleccions, Piqué tindrà les cames fresques com Messi, que ha renunciat temporalment a jugar amb l’Argentina, Suárez, que no ha anat amb l’Uruguai per mirar de fer net de les seves molèsties, i Jordi Alba, a qui Luis Enrique no convoca amb Espanya. Contra el Sevilla, el líder, tots quatre seran titulars.