“Les imprecisions ens han castigat, però queda molta Lliga”

La promesa de Quique Setién de ser “atrevits” al Santiago Bernabéu es va quedar a mig camí. A la primera meitat el conjunt blaugrana va dominar, però va perdonar. A la segona meitat el Madrid va ser millor i els canvis de l’entrenador blaugrana van tardar en arribar. Setién va optar per sortir al Santiago Bernabéu amb dos davanters i quatre migcampistes, prioritzant el control a la verticalitat. Una jugada que li va sortir bé al primer temps, però a l’equip li va faltar reacció al segon temps, en què les imprecisions els van castigar.

“Hem perdut el control perquè hem perdut pilotes, perquè no hem sabut sortir bé del darrere. I quan no ho fas bé dones molts espais. Tenim jugadors per fer aquesta sortida perquè, quan et surt bé, generes molts avantatges. Però a vegades no estàs del tot encertat i això és perillós. Ens han fet l’1-0 amb un gol de rebot i han agafat aire”, va analitzar encara damunt la gespa Sergio Busquets, un habitual a donar la cara quan les coses no li acaben de sortir a l’equip. “Queda molta Lliga. Només estem un punt per sota. Hem de seguir el camí de la primera meitat”, va afegir.

Setién va argumentar que la derrota va néixer d’una suma de l’esforç en la pressió del Madrid i de les errades del seu equip. “El rival et pressiona i tu falles. Estàvem advertits pel partit contra el City de la pressió del Madrid. A la primer part l’hem superat bé i hem tingut ocasions, però no hem marcat. A la segona no hem estat tan encertats en la sortida de pilota i ells han aprofitat les seves oportunitats”, va analitzar el tècnic. El Barça, amb la pilota, es protegeix, però quan no la té pateix. “Potser és una de les característiques del nostre equip. A la primera part el Madrid també ha pressionat molt i ens n’hem sortit bé. A la segona hem encadenat una sèrie d’errors i això ens ha fet perdre confiança”, va resoldre Setién. En un segon temps erràtic del conjunt blaugrana la llum de Messi també es va apagar. “Tenim altres jugadors, però és cert que Messi és clau. En tot cas, no ens podem obsessionar que ho ha de fer tot ell. Altres jugadors també han tingut ocasions”, va dir el tècnic, que nega que la Lliga hagi quedat sentenciada. “La derrota no té un gran significat. Hem passat d’estar dos punts per davant a situar-nos un per darrere. Però encara queden moltes jornades”, va dir.

“Hem sigut superiors al primer temps i hem marxat al descans 0-0. Després ja hem vist què ha passat. El futbol és així”, va valorar per la seva banda Guillermo Amor, responsable de relacions institucionals del club. “Si haguéssim guanyat, la Lliga no hauria estat decidida. Amb la derrota, per tant, tampoc. Hem de seguir amb el nivell de la primera meitat”, va afegir.