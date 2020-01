L’impuls de Griezmann o fitxar un 'nou'?

Antoine Griezmann ha rebut un impuls amb l’arribada de Quique Setién. El francès no és un davanter centre tradicional. Tot i que la definició i la rematada estan entre les virtuts de l’exmatalasser, quan més ha brillat ha sigut fent de satèl·lit al voltant d’un nou i gaudint de llibertat de moviments. Ernesto Valverde l’ubicava al flanc esquerre de l’atac. Una posició poc habitual per al francès, que va adoptar oferint un desgast físic innegociable en tasques defensives –demostrant una de les seves altres virtuts–, però passant massa sovint desapercebut en la faceta ofensiva. Amb Luis Suárez lesionat, Setién l’ubica en una posició més cèntrica, deixant el carril esquerre per a la pujada d’un lateral de tall més ofensiu. Contra el Granada, Griezmann va compartir aquest nou rol que se li ha encomanat amb Messi, mentre que contra l’Eivissa va fer-ho amb Carles Pérez. El francès va repetir posició, però va ensenyar unes virtuts diferents en els dos partits. El context també hi influeix: no és el mateix jugar al Camp Nou que a Can Misses.

Contra el Granada, Griezmann va estar especialment actiu en la construcció de joc ofensiva jugant veloç, al primer toc, en aquest nou rol accelerador de les jugades que li ha encomanat Setién. Sobretot durant els primers 20 minuts de partit, quan el Barça va estar més àgil, en la circulació de pilota. En el gol de Messi, Griezmann també va ensenyar la seva destresa en l’associació al primer toc. Abans de la seva rematada final, l’argentí es va associar amb el francès que, des de la frontal de l’àrea, va cedir d’esperó cap a Arturo Vidal, abans que el xilè, també d’esperó, assistís Messi. En canvi, contra l’Eivissa, les virtuts de l’exmatalasser que més van brillar van ser la desmarcada i la seva execució de gol. Després d’una primera hora de partit insulsa per part de tot l’equip, el francès va convertir en gol les dues úniques ocasions de les quals va disposar. Dues rematades de qualitat que van servir per reivindicar-se quan el Barça està immers en la cerca d’un nou de garanties per suplir la baixa de Suárez.

Setién reinterpreta Griezmann

Sense l’uruguaià, l’equip perd gols –amb 11 dianes i 7 assistències a la Lliga, Suárez havia participat en el 37% dels gols abans del duel contra el Granada, només superat per Messi, amb un 39%– i perd un davanter centre que fixa les defenses rivals. La seva baixa, però, i Setién així ho ha interpretat, convida a l’expansió de Griezmann (7 gols i 4 assistències a la Lliga) en una posició en què pot brillar si acompanya la seva creixent presència amb gols: la fórmula passa per combinar la seva alta participació en els bons primers minuts contra el Granada amb la determinació golejadora de l'Eivissa. Ansu Fati està sent el tercer element escollit per Setién per acompanyar a la davantera. El rol que està desenvolupant el guineà (eixamplar el camp), també el podrà desenvolupar Dembélé quan reaparegui. Entre cella i cella de Setién hi ha l’objectiu d’arribar al gol, el principal mal que va tenir en la seva segona temporada al Betis, en què el seu equip dominava la possessió, però no esquerdava el marcador.

La direcció esportiva del Barça, encapçalada pel secretari tècnic, Éric Abidal, i el seu adjunt, Ramon Planes, té una llista de possibles davanters per fitxar. L’escollit haurà de comptar amb el consens de Setién. Lautaro Martínez és el nom que més agrada per les seves característiques i per la seva joventut (22 anys), però és pràcticament inviable incorporar-lo aquest mercat d’hivern pel seu alt cost i per ser una figura crucial a l’Inter de Milà. Al juliol s’activarà una clàusula al contracte del davanter argentí que permetria fitxar-lo per 111 milions durant les dues primeres setmanes del mes. En tot cas, és una operació inabordable aquest gener davant els requisits que s’ha imposat el Barça, convençut que no es pot repetir una operació com el fitxatge de Boateng, però conscient que, per trobar una davanter de garanties, ara calen fórmules imaginatives econòmicament, com seria una cessió amb opció de compra al final de la temporada.

Jorge Mendes, en escena

Mundo Deportivo ha destapat noms com el del davanter del València, pròxim rival del Barça, Rodrigo Moreno. L’atacant de 28 anys, que ja havia estat en altres ocasions en l’òrbita blaugrana, destaca més per les seves assistències que pel seus gols, però el principal handicap són els 60 milions d’euros en què el propietari del València, Peter Lim, el té taxat. Una de les claus per apropar Rodrigo al Camp Nou radica en l’agent Jorge Mendes, pròxim al futbolista i el seu entorn, així com a Lim. Mendes, que és el representant de Semedo, ja ha gestionat traspassos entre els dos clubs (com el d’André Gomes). Segons el rotatiu esportiu citat, Abidal, Planes i el CEO blaugrana, Òscar Grau, s’han vist aquesta setmana amb Mendes.

Pel que fa a un dels altres noms en l’òrbita del Barça, el davanter català de 21 anys Dani Olmo ho té fet amb l'RD Leipzig, que pagarà uns 25 milions d’euros més variables per fitxar-lo. L’entitat blaugrana s’havia interessat per un atacant amb projecció de futur que s’havia format al planter, però la seva incorporació es volia abordar de cara a la pròxima temporada. En canvi, la intenció d’Olmo és abandonar ja el Dinamo de Zagreb i fer el salt a un equip capdavanter de les grans lligues europees.