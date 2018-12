La indisciplina costa 100.000 euros de multa a Dembélé

Deia Ernesto Valverde que el cas d'Ousmane Dembélé s'havia de solucionar de manera "interna". El club ja ha posat fil a l'agulla per corregir les constants faltes d'indisciplina de l'extrem francès, que diumenge va tornar a arribar tard a l'entrenament. En concret, dues hores.

El club ha decidit castigar Dembélé amb una multa exemplar de 100.000 euros en considerar el seu cas com a reincident. I és que el diumenge, l'endemà del derbi, no va ser pas el primer cop que el futbolista feia tard a una convocatòria.

Els dos casos més flagrants van ser el dia del partit de Champions contra l'Inter, al Camp Nou, que va arribar gairebé mitja hora més tard del previst, i l'entrenament del 8 de novembre, en què directament no es va presentar. Aquell dia els responsables del vestidor blaugrana van aconseguir contactar amb Dembélé una hora i mitja més tard, i el jugador va justificar que es trobava malament. El que realment havia passat era que la nit anterior havia jugat a videojocs amb els seus amics, havia anat a dormir a altes hores de la matinada i s'havia oblidat de posar el despertador.

Un problema que preocupa

El cas de Dembélé preocupa al Barça, que ja fa mesos que és conscient que el jugador té "un problema de coco", asseguren des de les altes instàncies del club. La secretaria esportiva lamenta que no estigui "el 100% centrat" en el futbol, i tant l'entrenador com els seus companys li van fer una estirada d'orelles pública ara fa un mes per intentar fer pressió mediàtica perquè l'extrem corregís la seva actitud.

Dilluns, a més, va transcendir que Urbano Ortega –ajudant de l'ex secretari tècnic Robert Fernández– ja va alertar el club que amb el fitxatge de Dembélé s'arriscaven a contractar un jugador que destacava per ser poc disciplinat. De fet, fa unes setmanes també es va conèixer que el seu antic llogater a Dortmund l'havia denunciat per l'estat amb què va deixar el pis on vivia a la ciutat alemanya.

Davant d'aquesta nova falta de disciplina, Valverde va optar per apel·lar al "codi intern" i va demanar que li fessin confiança per solucionar el cas. El Txingurri va apel·lar a la seva "experiència" a les banquetes per trobar un remei als problemes de Dembélé. El primer pas va ser protegir-lo de l'opinió pública evitant tirar més llenya al foc. El segon, tocar-li la butxaca amb una multa exemplar que s'afegeix als més d'un miler d'euros que ja ha hagut de pagar per fer tard a entrenaments i concentracions.