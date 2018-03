"No tinc la decisió presa al cent per cent": Andrés Iniesta, a 'El larguero', en 10 frases

Andrés Iniesta va parlar aquest dimecres a la nit a 'El Larguero' de la Cadena SER sobre el seu futur. Tot i no confirmar si seguirà al Barça o bé si marxarà (va dir que prendria la decisió abans del 30 d'abril), explica com està meditant aquesta decisió i com pot afectar la seva participació en la selecció espanyola.

[Sobre el seu futur] "És un període que tard o d'hora havia d'arribar. De moment encara no m'he pronunciat, és una decisió que he de prendre. L'única realitat és que pel meu cap passen moltes coses, algunes més potents que d'altres. La decisió encara no la tinc presa al cent per cent". "És una de les decisions més importants, sens dubte. Una de les més grans ja la vaig prendre quan vaig decidir venir a Barcelona; la resta és tot conseqüència d'això". "Em fa dubtar que estic al club de la meva vida, el que m'ho ha donat tot: l'estima i el respecte de la gent i dels companys. No és fàcil, la situació. Vaig tenint una edat que és diferent que la d'abans, i les coses canvien. S'obren unes altres portes que il·lusionen. No serà una qüestió d'amor, serà una qüestió del que jo senti que he de fer. Si em respecten les lesions i tot va normal, veig molt difícil no estar a l'onze del Barça en els pròxims dos anys, però una decisió així va més enllà d'això". "Personalment, la meva idea no ha canviat. Serà perquè jo digui que crec que no podré donar el cent per cent en el que és Andrés Iniesta com a persona i jugador al meu club. Llavors faria un pas al costat, no en tinc cap dubte. Veurem què és el que em passa pel cap; és difícil, però serà una decisió madurada, estic molt tranquil". [Sobre els càntics al Camp Nou demanant-li que es quedi] "Jo ja sé què pensa la gent, he crescut amb ells. Ho he donat tot per aquests colors i ho seguiré fent. La gent vol que segueixi aquí fins a l'últim dia". "Per moment i per naturalesa, possiblement [el Mundial] sigui la meva última aparició amb la selecció. No vull ser-hi per ser-hi, no tinc aquesta necessitat". [Si decideix marxar] "No aniria a cap lloc on pogués competir contra el meu club, perquè seria antinatural. Tot el que sigui no competir contra el Barça... tots els escenaris són possibles. Si no fos al Barça, s'obririen tots els escenaris on no competeixi el Barça". "Si em quedo serà perquè sento que estaré al dos-cents per cent i, si no, és perquè entenc que no tinc el dos-cents per cent que li dec al meu club". [Sobre l'Espanya-Argentina] "Acostumats a compartir amb Messi el dia a dia, es farà estrany enfrontar-nos-hi. Cadascú mirarà per les seves coses. Tot i que és un partit amistós, serà interessant i un partit bonic". [Sobre l'interès del Madrid per Neymar] "No és una cosa en què jo pensi; el que sentiria seria que el Madrid fitxa un dels millors jugadors del món. Quan marxes del Barça és difícil tornar-hi: em sorprendria més que tornés al Barça que veure'l al Reial Madrid".